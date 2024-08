Descubra 7 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O alho é muito utilizado como tempero em diversas culinárias ao redor do mundo.

Seu sabor picante o torna um ingrediente marcante em pratos como molhos, sopas, carnes e marinadas. Além de seu uso culinário, é valorizado por suas propriedades medicinais.

Isso porque seu consumo regular está associado a vários benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

>> Beterraba ajuda a emagrecer? Conheça 5 benefícios da raiz!

Entenda os 7 benefícios do alho para a sua saúde e novas formas criativas de usá-lo

1- Favorece o sistema imunológico

O consumo do alho pode auxiliar na recuperação de gripes e resfriados devido às suas propriedades que favorecem o sistema imunológico.

"O alho é um alimento rico em compostos sulfurados, como a alicina, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias", explica a nutricionista clínica e funcional Dra. Gisela Savioli.

"Estudos mostraram que o consumo regular de alho pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, reduzir a duração de resfriados e até mesmo prevenir infecções, inclusive fúngicas".

2- Promove a saúde cardiovascular

A alicina presente no alho ajuda a inibir a síntese do colesterol no fígado e a melhorar o metabolismo lipídico.

Juntamente a suas propriedades vasodilatadoras, que auxiliam o fluxo sanguíneo, esses efeitos contribuem não só para a saúde do coração de forma geral, mas também para a diminuição da pressão arterial e a redução da sobrecarga nos vasos sanguíneos.

"Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta", afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

3- Ajuda a desintoxicar o fígado

O alho contém enxofre, que auxilia na ativação das enzimas responsáveis pela desintoxicação do fígado.

Isso ajuda a eliminar toxinas e metais pesados do corpo, promovendo uma função hepática saudável.

"Esse [alho] é um excelente antioxidante e anti-inflamatório natural, também é associado à desintoxicação devido a compostos, como a alicina, que contribui para estimular enzimas hepáticas que auxiliam no processo de ‘limpeza do fígado’", explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.