5 benefícios do chá de capim-limão para a saúde

O capim-limão, originário das regiões tropicais da Ásia, tem diversos efeitos medicinais e muitos benefícios para a saúde.

A erva é usada para fazer um chá refrescante e muito saudável. Confira a seguir alguns dos seus principais benefícios:

1. Calmante natural

O chá de capim-limão tem propriedades calmantes e ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono devido aos compostos ativos citral e mirceno.

2. Ajuda a digestão

As propriedades antiespasmódicas e carminativas do chá relaxam os músculos do trato gastrointestinal, auxiliando a digestão e aliviando inchaço e gases.

3. Alivia as dores de cabeça

Os ativos citral e mirceno ajudam a aliviar dores de cabeça e musculares por inibirem a produção de substâncias químicas que causam inflamação e dor.

4. Tem ação anti-inflamatória e antioxidante Os compostos ativos reduzem a inflamação no organismo e aliviam sintomas de doenças crônicas como a artrite. Os antioxidantes são capazes de proteger as células do corpo contra danos, promovendo mais saúde celular. 5. Alivia náuseas e enjoos O chá de capim-limão tem propriedades antieméticas e, por isso, ajuda a aliviar náuseas e enjoos. Os compostos ativos acalmam o sistema digestivo, diminuindo enjoo.

