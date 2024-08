O que é câncer de ovário? 5 sintomas de alerta que podem indicar a doença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os sinais da doença podem ajudar a ter um diagnóstico precoce, permitindo iniciar o tratamento mais cedo com maiores chances de cura

O câncer de ovário é o segundo tipo de câncer com mais ocorrência nas mulheres, ficando atrás apenas do câncer de colo de útero.

O tumor tem grande taxa de mortalidade mais elevada principalmente por ser mais difícil de diagnosticar. Por isso a importância de realizar os exames de rotina e ficar atenta aos sinais que podem aparecer.

Além disso, é comum que as pessoas confundam os sintomas do câncer de ovário com problemas intestinais. É necessário fazer o preventivo e analisar o histórico familiar da paciente.

Sintomas do câncer de ovário

Confira alguns dos principais sinais da doença de acordo com o portal Oncológica do Brasil:

1. Abdômen alto

Devido ao crescimento rápido do tumor de ovário, as células cancerígenas vão para outras partes da barriga.

O corpo acaba aumentando o acúmulo de líquido na região, deixando o abdômen mais inchado.

2. Dor no abdômen

O acúmulo de líquido na região do abdômen pode deixá-lo sensível e dolorido. Pode ocorrer dor na região pélvica também.

3. Intestino preso

Com o líquido acumulado, o intestino começa a ter dificuldades para funcionar. Aí surgem os sintomas de prisão de ventre.

4. Náuseas

O mau funcionamento do intestino também gera náuseas e perda da vontade de comer.

5. Vontade de fazer xixi frequente

A bexiga nunca fica vazia totalmente devido ao inchaço na região sempre pressionando-a.

É necessário fazer o exame preventivo e pesquisar se há algum histórico da doença na família doença. Busque orientação médica adequada.



