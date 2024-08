Desidratação no inverno: quais os sintomas e como evitar?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O inverno é a estação do ano em que as temperaturas caem e a sensação de frio às vezes pode levar as pessoas a descuidarem da hidratação.

Apesar de sentir menos sede no frio, a necessidade de água do corpo continua sendo a mesma. A desidratação no inverno é um problema mais comum do que se imagina e pode trazer diversos prejuízos à saúde.

Os sintomas da desidratação podem incluir boca seca, fadiga, tontura e dores de cabeça. A longo prazo, a desidratação crônica pode levar a problemas mais sérios, como cálculos renais, constipação e até infecções urinárias.

Quais são os sintomas da desidratação?

Boca seca;

Obstipação;

Irritabilidade;

Dores de cabeça;

Problemas de pele (como ressecamento, eczema e dermatites);

Febre;

Urina mais escura e espessa;

Queda da pressão arterial e taquicardia.

Como prevenir a desidratação no inverno

Para evitar a desidratação no inverno, é fundamental manter uma boa hidratação ao longo do dia. Mesmo que você não esteja com sede, é importante manter o hábito de se hidratar sempre que possível.

De acordo com a Dra. Fernanda Pimentel, o recomendado é ingerir de 2 a 3 litros de água por dia para adultos. Porém, é importante lembrar que a conta deve levar em conta outros fatores, tais como idade, peso e condicionamento físico.

Outra dica importante é comer mais frutas e legumes que são ricos em água, além de incluir líquidos quentes da dieta, como chás, caldos e sopas.

*Com informações de Pamela Moraes

