Veja as causas e os sintomas da síndrome do bebê sacudido

A síndrome do bebê sacudido (SBS), conhecida internacionalmente como "shaken baby syndrome", é uma condição que afeta principalmente bebês com poucos meses de vida.

Ela pode ser causada por ações aparentemente benignas, como sacudir ou chacoalhar os pequenos para acalmá-los, ou mesmo durante brincadeiras.

Isso porque tais movimentos podem provocar lesões cerebrais graves. Entenda tudo sobre isso, abaixo!

Entenda todas as causas e os sintomas da síndrome do bebê sacudido

Conforme explica o neurocirurgião pediátrico Alexandre Canheu, sacudir o bebê com força pode danificar o cérebro e comprometer a oxigenação adequada.

Esses movimentos intensos resultam em hemorragias, hematomas e danos cerebrais permanentes.

"Em um primeiro momento com o choque, podem ocorrer pequenas lesões que provocam pequenos sangramentos cerebrais. No começo, a criança fica apenas irritada, mas, ao longo do tempo, isso acaba comprometendo o desenvolvimento neurológico, pois afeta o cérebro como um todo", alerta.

Sintomas da síndrome do bebê sacudido

As consequências mais frequentes ocasionadas pela síndrome incluem contusões, rompimento de fibras nervosas e edema do sistema nervoso central.

Os sintomas decorrentes dessas lesões são variados, como alteração do nível de consciência, irritabilidade, problemas respiratórios, sonolência, recusa alimentar e vômitos.

Por isso, ao identificá-los, é importante procurar ajuda médica.