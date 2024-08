7 benefícios da erva espinheira-santa para a saúde e como usá-la

A espinheira-santa é uma planta nativa das regiões sul e sudeste do Brasil, amplamente conhecida na medicina tradicional por suas propriedades terapêuticas.

Usada há séculos por comunidades indígenas e rurais, é um poderoso remédio natural para diversas condições de saúde.

As vantagens de utilizar a planta podem ser vistas em diversos aspectos do corpo humano. Confira abaixo.

A espinheira-santa possui compostos como flavonoides, saponinas e taninos, que reduzem a inflamação ao inibir a produção de mediadores inflamatórios.

Essa ação é benéfica para condições como artrite, problemas gastrointestinais e de pele.

Conhecida por aliviar problemas digestivos, como azia e refluxo, suas propriedades adstringentes e cicatrizantes ajudam a proteger e regenerar a mucosa do estômago.

A planta tem compostos bioativos que reduzem o estresse e promovem relaxamento. Flavonoides e taninos ajudam a aliviar a ansiedade e melhorar o sono.

"O estresse é uma das causas principais da insônia. Grandes períodos de insônia deixam a pessoa cansada e irritada", afirma Carine Eleutério, psicóloga e mestra pela Unifesp.

ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

Chama no Zap!

Graças às suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, a espinheira-santa pode ser usada topicamente para tratar irritações e questões da pele.

"A dermatite atópica é uma doença genética e crônica que pode ressecar a pele e causar erupções com coceira", diz o Dr. Danilo S. Talarico, especialista em dermatologia e medicina estética.

>> 5 hábitos de alimentação para perder a barriga

Imagem ilustrativa: mulher bebendo chá de espinheira-santa. (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

5. Controla o colesterol

A espinheira-santa pode ajudar a regular o colesterol, reduzindo o LDL e aumentando o HDL.

"Mantendo baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas", explica o cardiologista Adalberto Lorga Filho.

6. Reduz o inchaço



Com propriedades digestivas e diuréticas, a espinheira-santa auxilia na perda de peso e na eliminação do excesso de líquidos.

Segundo a nutróloga Dra. Marcella Garcez, o inchaço pode ser causado por retenção de líquidos, alimentação e problemas hormonais ou renais.

7. Rica em propriedades antioxidantes



Os antioxidantes da planta ajudam a combater radicais livres, protegendo as células contra danos oxidativos e reduzindo o risco de doenças crônicas.

"As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano", explica o cardiologista Bruno Ganem.



Como usar a espinheira-santa

Chá: Infundir 1 colher de sopa de folhas secas em 1 xícara de água fervente. Deixe descansar por 10 minutos e beba 2 a 3 vezes ao dia.



Infundir 1 colher de sopa de folhas secas em 1 xícara de água fervente. Deixe descansar por 10 minutos e beba 2 a 3 vezes ao dia. Suplementos: Cápsulas ou extratos devem ser usados conforme orientação profissional.



Cápsulas ou extratos devem ser usados conforme orientação profissional. Uso tópico: Aplique uma infusão concentrada sobre a pele para tratar irritações.



Aplique uma infusão concentrada sobre a pele para tratar irritações. Compressas: Utilize a infusão morna para aliviar dores e inflamações localizadas.

Embora a espinheira-santa seja segura quando consumida adequadamente, é importante moderar a quantidade. "É preciso não exagerar, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades", ressalta Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

VEJA TAMBÉM: