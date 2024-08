Veja os riscos de usar remédio para emagrecer sem orientação médica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A crescente popularidade de medicamentos para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, tem gerado preocupações entre médicos.

A endocrinologista Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão, do Centro de Excelência em Medicina de São Paulo, alerta que, embora esses medicamentos sejam seguros e eficazes quando indicados corretamente, o uso sem acompanhamento pode ser arriscado.

Efeitos colaterais dos remédios para emagrecer

O uso indiscriminado desses medicamentos pode causar diversos efeitos colaterais. Segundo a Dra. Luiza, os principais são:

Fraqueza;



Desnutrição;



Indisposição;



Problemas na vesícula biliar.

"Essa é uma medicação que deve ser iniciada de uma forma mais cautelosa, por conta dos inúmeros efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais importantes e, assim, conforme o uso, ir aumentando progressivamente, de acordo com a tolerância do paciente e com as respostas", explica a Dra. Luiza.

Além disso, é comum que as pessoas recorram a esses medicamentos após verem bons resultados em amigos, sem considerar que nem todos precisam ou podem utilizá-los com segurança.

