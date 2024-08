Abdômen definido e postura correta: 4 segredos do pilates

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manter um abdômen definido e uma postura adequada vai além da estética, trata-se de saúde e bem-estar.

O Pilates, método desenvolvido por Joseph Pilates no início do século XX (20), tem ganhado popularidade justamente por esses motivos.

Os benefícios podem ser sentidos tanto por quem busca definição abdominal quanto por quem deseja melhorar problemas posturais e aliviar dores.

4 fatos sobre a prática

1. Fortalecimento do core

A prática foca no fortalecimento do core, que engloba músculos profundos do abdômen e da coluna, essenciais para a estabilidade do corpo e a manutenção de uma postura correta.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o fisioterapeuta Thiago Barboza, explica que “o pilates ajuda muito na flexibilidade e no fortalecimento dos músculos dorsais, da região lombar, cervical e torácica. Além da parte do abdômen, o core. Quando o core está fortalecido, automaticamente melhora a postura”.

2. Controle da respiração

Um dos pilares do pilates é a respiração controlada. Essa técnica não apenas melhora a oxigenação dos músculos, mas também ajuda a coordenar os movimentos durante os exercícios.

Respirar corretamente durante as atividades promove maior ativação do core e controle dos movimentos, o que resulta em um trabalho mais eficiente para os músculos abdominais.

>> Agachamento sumô: veja 3 dicas para melhorar a execução

3. Alinhamento corporal

O pilates se destaca por seu foco no alinhamento corporal. Cada movimento é executado com precisão, mantendo o corpo sempre em uma posição correta.

Isso fortalece não apenas os músculos centrais, mas também os músculos posturais, como mencionado por Thiago Barboza.

A prática contínua do pilates ensina o corpo a se movimentar de maneira mais eficiente, corrigindo desalinhamentos que possam prejudicar a postura e o funcionamento do corpo.

Imagem ilustrativa de mulher se preparando para praticar Pilates - Karolina Kaboompics

4. Flexibilidade e alongamento

Outro segredo do pilates para um abdômen definido e uma postura correta é o foco no alongamento e na flexibilidade.

Ao contrário de outras práticas de fortalecimento muscular, o pilates enfatiza o equilíbrio entre força e flexibilidade. Esse equilíbrio é essencial para evitar lesões e melhorar a amplitude de movimento.

O pilates, portanto, oferece um caminho eficiente para quem deseja alcançar tanto um abdômen definido quanto uma postura correta.

A prática contínua, associada a uma técnica apurada e à respiração adequada, garante resultados sólidos e duradouros.

VEJA TAMBÉM: