5 bebidas benéficas para saúde do cérebro

Além de uma dieta equilibrada e exercícios físicos, certas bebidas podem desempenhar um papel importante para a saúde cerebral. Cuidar do cérebro é essencial para a memória, concentração e muito mais.

Existem bebidas que são ricas em nutrientes específicos que ajudam a proteger o cérebro contra o envelhecimento precoce e auxiliam na capacidade de criar novas conexões.

A seguir, confira algumas bebidas benéficas para a saúde do cérebro e como elas podem contribuir para a função cognitiva.

1. Água

A água ajuda no funcionamento do organismo. Além disso, o cérebro, que precisa estar hidratado para desenvolver as funções do dia a dia.

2. Suco natural de frutas

As frutas cítricas, ricas em vitamina C e flavonoides que auxiliam no estímulo da memória, ajudam a proteger o cérebro de danos.

Os sucos te ajudam a consumir frutas diariamente mesmo em dias mais corridos.

3. Vinho

O vinho contém polifenóis que ajudam na prevenção contra a demência, além de facilitar a circulação sanguínea e contribuir para a neuroproteção.

A dose máxima ideal é, ao dia, uma taça para as mulheres e duas para os homens.

