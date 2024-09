5 receitas detox saudáveis para aumentar a energia e a imunidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ricas em nutrientes e ingredientes naturais, essas receitas ajudam a eliminar as toxinas do corpo e fortalecem o sistema imunológico

Receitas detox são ótimas para aumentar a energia e proporcionar mais bem-estar durante a semana.

Com ingredientes naturais, elas são poderosas aliadas para eliminar as toxinas do corpo e auxiliar na digestão.

Nutritivas, essas receitas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico.

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Acrescente a abóbora e a cenoura.

Continue refogando por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando, para começar a amolecer os legumes.

Adicione o caldo de legumes à panela, garantindo que os legumes fiquem cobertos pelo líquido.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe a sopa ferver, depois reduza o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a abóbora e a cenoura estejam bem macias.

Retire a panela do fogo e bata a sopa no liquidificador ou use um mixer de mão diretamente na panela, até obter uma consistência homogênea e cremosa.

Suco verde

Ingredientes

1 folha de couve sem o talo

1 maçã-verde cortada em pedaços

1 pepino cortado em rodelas

1 pedaço de gengibre

Suco de 1 limão

200 ml de água

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, coe.

Salada de couve e abacate

Ingredientes

4 folhas couve fatiadas

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as folhas de couve em uma tigela e adicione uma pitada de sal.

Massageie as folhas com as mãos por aproximadamente 2 minutos para deixá-las mais macias e suavizar o sabor amargo.

Em seguida, acrescente o abacate, o pepino e a cenoura.

Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino.

Mexa até obter um molho uniforme. Regue a salada com o molho e misture todos os ingredientes.

Finalize polvilhando sementes de linhaça sobre a salada.

