O suco de couve com laranja é uma bebida detox poderosa, conhecida por seus inúmeros benefícios para a saúde.

Essa combinação não só ajuda a desintoxicar o organismo, mas também oferece uma boa dose de nutrientes essenciais que contribuem para o bem-estar geral.

Vamos explorar, a seguir, os benefícios dessa bebida refrescante e aprender a prepará-la.

Suco de couve com laranja: descubra os benefícios da bebida detox

De acordo com as informações do portal Vó Naoca, estes são os benefícios do suco de couve com laranja:

Benefícios da Couve

A couve é um vegetal de folhas verdes escuras, repleto de nutrientes e propriedades benéficas para a saúde:

Rica em fibras:

Auxilia na digestão e promove a saciedade, ajudando no controle do peso.

Fonte de antioxidantes:

Contém compostos como a vitamina C, vitamina E e beta-caroteno, que combatem os radicais livres e reduzem o risco de doenças crônicas.

Desintoxicação:

Os glucosinolatos presentes na couve ajudam a eliminar toxinas do organismo.

Saúde óssea:

Rica em cálcio e vitamina K, importantes para a manutenção da saúde óssea.

Benefícios da Laranja

A laranja é uma fruta cítrica popular, conhecida por seu sabor refrescante e propriedades nutritivas:

Alta em vitamina C:

Fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção de ferro e tem propriedades antioxidantes.

Hidratação:

Composta principalmente por água, ajuda a manter o corpo hidratado.

Fibras:

Contribui para a saúde digestiva e auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue.

Propriedades anti-inflamatórias:

Contém flavonoides que ajudam a reduzir a inflamação no corpo.

Saiba a Receita de Suco de Couve com Laranja

Ingredientes:

2 folhas de couve lavadas e picadas



Suco de 2 laranjas



1/2 copo de água



Gelo a gosto



Mel ou adoçante natural (opcional)

Modo de Preparo:

Lave bem as folhas de couve, retire os talos mais grossos e pique as folhas. Esprema as laranjas para obter o suco fresco. No liquidificador, adicione a couve picada, o suco de laranja, a água e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, adicione mel ou um adoçante natural de sua preferência. Coe o suco para remover os resíduos sólidos, se preferir, e sirva imediatamente.

