9 alimentos para combater o diabetes

Esses alimentos trazem inúmeros benefícios para quem vive com diabetes, ajudando a manter a glicemia sob controle e melhorando a qualidade de vida

O diabetes é uma condição crônica que afeta a capacidade do corpo de regular o açúcar no sangue, a glicose. Essa doença, que afeta mais de 13 milhões de brasileiros segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, requer cuidados especiais para manter a qualidade de vida e prevenir complicações.

Além do acompanhamento médico e do uso de medicações, a alimentação desempenha um papel crucial no controle da glicemia.

De acordo com o Dr. Christian Aguiar, especialista em medicina natural e pós-graduado em nutrologia, a escolha correta dos alimentos pode fazer uma grande diferença no manejo do diabetes.

"Tudo o que você come deve ter densidade nutricional, isto é, ser rico em nutrientes com o mínimo de calorias possível; além de conter substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes junto", ressalta o médico.

Com isso em mente, ele sugere a inclusão de alguns alimentos essenciais na dieta de quem vive com diabetes. Vamos conferir agora.

9 alimentos que combatem o diabetes

1. Abacate

O abacate é um alimento de baixo teor de carboidratos, o que o torna ideal para quem precisa controlar o peso, como os diabéticos. Ele também contém avocatina-B, uma substância que melhora a produção de energia mitocondrial.

O Dr. Christian Aguiar destaca que essa característica ajuda no controle da glicemia, além de contribuir para a saciedade.

2. Folhas verdes-escuras

Espinafre, agrião e couve são exemplos de folhas verdes-escuras que oferecem benefícios significativos para pessoas com diabetes.

Estes vegetais são ricos em vitaminas como metilfolato, minerais como magnésio, nitratos que auxiliam no controle da pressão arterial, além de antioxidantes como luteína e vitamina C.

O melhor de tudo é que eles possuem baixíssima densidade calórica, tornando-se excelentes aliados na alimentação diária.

3. Peixes gordurosos

Peixes como sardinha, salmão, cavala, truta e anchova são ricos em ômega 3, ácidos graxos que promovem a saúde cardiovascular e reduzem a inflamação no corpo.

Incluir peixes gordurosos na dieta regularmente pode ajudar a controlar o diabetes e prevenir complicações associadas à doença.