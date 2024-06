Concurso em Santos disponibiliza 60 vagas; remuneração de até R$4 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As oportunidades são para Agentes de Saúde e de Combate à Endemias; inscrições fecham em junho

A Prefeitura de Santos-SP abriu edital para contratação de 60 profissionais na área de saúde.

São dois os cargos disponibilizados e, para ambos, salários de até R$3.121,68 com adicional de R$880,00 de auxílio alimentação, totalizando R$4.001,68.

O edital prevê jornadas de trabalho de 40h semanais e vagas com validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

Leia mais: Inscrições para o concurso IME-Exército abrem nesta quarta-feira (29); salários de até R$ 8,2 mil

As inscrições custam R$57,00 e podem ser feitas no site do INSTITUTO MAIS, até o dia 20 de junho.

Das 60 vagas disponibilizadas, 40 são para Agente Comunitário de Saúde e 20 para Agente de Combate à Endemias.

Para mais informações, acesse o edital da seleção clicando aqui, ou entre em contato com o SAC do Instituto Mais pelo e-mail: [email protected].