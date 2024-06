Concurso em Jaboatão disponibiliza mais de 100 vagas para Agentes de Combate à Endemias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em parceria com a Fundação Carlos Chagas, liberou nesta quinta-feira (30) o edital com 103 vagas para Agentes de Combate à Endemias.

O salário previsto é de R$2.824 com jornadas de trabalho 40h.

As inscrições vão de 10/06 até 11/07 e possuem taxa no valor de R$80. A avaliação acontecerá por meio de provas com questões do tipo múltipla escolha.

De acordo com o edital, das 103 vagas, 6 são reservadas a candidatos portadores de deficiência.

Para participar da seleção, o principal pré-requisito é possuir ensino médio completo. As inscrições poderão ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas.