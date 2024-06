Prefeitura de Jaboatão divulga edital para concurso público com salários de até R$6,8 mil+benefícios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes liberou três editais de concurso público, somando mais de 1.500 vagas disponíveis.

As inscrições começam no dia 10/06 e vão até 11/07. As taxas variam entre R$80 e R$250, a depender do cargo.

Os vencimentos para nível superior variam de R$3.026,89 a R$6.806,99. Já para os de nível médio, são salários de até R$1.506,79.

A seleção, feita em parceria com a Fundação Carlos Chagas, abre espaço para diversas áreas, com destaque para Educação, que contará com 962 vagas.

Na área de Saúde, são oferecidas oportunidades para dentista, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, médico, psicólogo, entre outros.

Dentre os demais cargos estão Auditor, Geólogo, Engenheiro, Agente de Trânsito, Guarda Civil etc.

Para mais informações, acesse o Diário Oficial de Jaboatão desta quinta-feira (30), ou o site da Fundação Carlos Chagas.