Último dia para inscrição em seleção da Prefeitura do Recife; salários de até R$4,8 mil

As contratações serão para a Secretaria de Educação da capital pernambucana e as inscrições se encerram nesta quinta-feira (30)

A Secretaria de Educação do Município do Recife, junto ao Instituto Darwin, abriu inscrições nesta sexta-feira (17) para vagas em Educação física com contratação recorde. O prazo final para inscrições é hoje, quinta-feira, dia 30 de maio.

Ao todo, o edital prevê 108 vagas para nível superior, sendo 64 para ampla concorrência, 19 reservadas para Pessoas com Deficiência e 25 para Pessoas Negras e Indígenas.

Esta Seleção Pública possui uma única etapa, na qual será feita uma Análise Curricular dos candidatos. As funções têm validade de dois anos, podendo ser prorrogadas por igual período.

Desse total de vagas, 5 são destinadas a Coordenador Pedagógico Esportivo, 38 a Professor de Educação Física I e 65 a Professor de Educação Física II*.

Educação Física II engloba 30 áreas específicas, que variam desde esportes mais comuns como futebol e vôlei, até artes marciais, modalidades de ginástica e aulas para crianças autistas. Ao final deste artigo, você poderá conferir todas as demais.

QUAL O SALÁRIO E A CARGA HORÁRIA PARA O CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE?

Coordenador Pedagógico Esportivo: 40 horas semanais com salário de R$4.811,73



Professor de Educação Física I: 24 horas semanais com salário de R$2.748,98



Professor de Educação Física II: 24 horas semanais com salário de R$2.748,98

ÁREAS PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA II:



Atletismo / Atletismo Paralímpico / Badminton/Paradminton / Ballet / Basquete / Bocha Paralímpica / Corrida de Rua / Crosstraining / Dança / Futebol de Campo / Futsal / Ginástica Artística / Ginástica Rítmica / Goalball / Hidroginástica / Handebol / Jiu-Jitsu / Judô / Karatê / Luta Olímpica / Natação / Natação Paralímpica / Pilates / Skate / Tênis / Vôlei de Praia / Vôlei Sentado / Voleibol / Especialista em Transtorno Espectro Autista.

Para conferir mais informações e para se inscrever no processo, acesse o portal da seleção clicando aqui.