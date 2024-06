Concurso Exército: Inscrições para o EsFCEx 2024 se encerram neste mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dia 14 de junho de 2024 é o prazo final para inscrições no concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx).

A VUNESP (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) será o órgão responsável pela organização e execução do processo seletivo.

As inscrições devem ser feitas no próprio site da EsFCEx e possuem taxa no valor de R$150. Todas as vagas são destinadas a candidatos com nível de escolaridade superior.

São dois editais, abertos desde abril, que juntos contam com 209 vagas no total, sendo mais da metade delas destinadas a Médicos Especialistas.

ETAPAS DOS EDITAIS

Ambos os editais preveem cinco fases. Conforme o candidato for aprovado na anterior, estará apto para realizar a etapa conseguinte.

Em ordem, essas etapas são:

Exame Intelectual (EI);



Inspeção de Saúde (IS);



Exame de Aptidão Física (EAF);



Avaliação Psicológica (Avl Psc);



Revisão médica e comprovação de requisitos.

PRIMEIRO EDITAL: VAGAS E ÁREAS

Neste edital, são 47 oportunidades. Três delas são destinadas a clérigos, sendo 2 a Padres Católicos e uma a Pastor Evangélico. Estes três devem comprovar pelo menos 3 anos de atuação.

As demais 44 se dividem em 18 áreas e são destinadas ao Quadro de Oficiais. Os campos acadêmicos requeridos pelo Exército para essas vagas são:

Administração;



Ciências Contábeis;



Comunicação Social (Jornalismo);



Direito;



Enfermagem;



Estatística;



Informática;



Pedagogia;



Veterinária;



Magistério Biologia;



Magistério Espanhol;



Magistério Geografia;



Magistério História;



Magistério Inglês;



Magistério Matemática;



Magistério Português;



Magistério Química;



Magistério Física.

SEGUNDO EDITAL: VAGAS E ÁREAS

Este segundo edital é maior e exclusivamente destinado a profissionais de saúde.

São 162 vagas para o Quadro de Oficiais em Serviço de Saúde. Elas dividem-se em:

Médico sem especialidade: 41 vagas



Médico Especialista: 111 vagas*



Farmacêutico: 5 vagas;



Dentista: 6 vagas*

Os tópicos marcados com asterisco (*) terão suas especificações mais detalhadas ao final do texto.

Em caso de dúvidas, ou para mais informações, o candidato pode entrar em contato com a VUNESP pelo telefone (11) 3874-6300.

O atendimento aos acontece de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Você também pode acessar os editais clicando nos hiperlinks associados a eles nessas matérias.

A palavra "edital" nos tópicos acima lhe direcionará aos sites oficiais.

Especialidades requeridas no segundo edital:

Para Médico Especialista: 111 vagas (Anestesiologia, Cancerologia/Oncologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista - Hemodinâmica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral, Cirurgia de Mão, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Endoscopia Digestiva, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Mastologia, Medicina da Família - Saúde da Família, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Neonatalogia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia);

Para Dentista: 6 vagas (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Dentística Restauradora, Ortodontia e Ortopedia Facial, Periodontia, Prótese Dental).

