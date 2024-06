Concurso Ibama 2024: edital já saiu? Veja detalhes da seleção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No último dia 5 de maio, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou a realização do Concurso Ibama 2024. A princípio, 260 vagas serão ofertadas, e a contratação será em caráter efetivo.

Até o momento, o edital do certame não foi divulgado, e não há informações oficiais sobre as áreas ofertadas e os requisitos.

No entanto, acredita-se que a seleção será destinada aos cargos de Analista Ambiental e Administrativo, ambos de nível superior.

Veja mais a seguir.

CONCURSO IBAMA 2024

No momento, o Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - aguarda a autorização do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) para organizar a seleção.

Com a permissão em mãos, os órgãos e autarquias do Governo Federal devem preparar o edital em até 180 dias.

Nesse período, as inscrições deverão ser organizadas pela banca, que ainda será escolhida.

As remunerações iniciais previstas para os cargos de analistas são de R$ 10.735,72, além do auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

VAGAS

Recentemente, o órgão solicitou a autorização de um novo concurso com 2.201 vagas, para provimento em 2025.

Desse total:

1.498 são direcionadas à posição de Analista Ambiental;

E outras 703, à de Analista Administrativo.

Entretanto, conforme anunciado pela ministra Marina Silva, apenas 260 vagas do número acima serão autorizadas inicialmente.

ÚLTIMO CONCURSO DO IBAMA

Em 2021, o último concurso do Ibama teve o edital publicado, com 568 vagas imediatas. Além dos cargo de analista (nível superior), o documento ofereceu oportunidades para o cargo de técnico ambiental, de nível médio.

A Cebraspe foi a banca responsável pela organização do certame, composto por provas objetivas e discursivas.

É importante ressaltar que não há prazo definido para a publicação do Concurso em 2024. Isso porque o Ibama ainda aguarda pela autorização do MGI para o andamento da seleção.