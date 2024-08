Como verificar o local de prova do CNU? Veja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (07/08), a partir das 10h, estará disponível no site o Cartão de Inscrição, onde estará disponível o local de realização do exame

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio anunciaram nesta segunda-feira (5) novas informações sobre o CNU (Concurso Nacional Unificado), popularmente conhecido como o “ENEM dos Concursos”.

O Cartão de Confirmação de Inscrição será disponibilizado nesta quarta (7), a partir das 10h.

No cartão constam informações como número de inscrição, data, hora e o local de prova.

Como consultar o local de prova?

O concurseiro poderá acessar informações como o local de por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado na Área do Candidato.

O documento fica disponível na mesma página web onde foi feita a inscrição.

Adiamento do CNU 2024

O Concurso Nacional Unificado, que teria suas provas realizadas no dia 5 de maio, precisou passar por ajustes no calendário devido aos desastres climáticos no Rio Grande do Sul.

Cerca de 4,3% dos candidatos inscritos iriam fazer provas no estado e, diante de tal motivo de força maior, ficaram impossibilitados.

A nova data ficou marcada para o dia 14 de agosto e os candidatos finalmente recebem o novo Cartão de Confirmação de Inscrição.

Sobre o CNPU

O Concurso Público Nacional Unificado teve mais de 2,6 milhões de inscritos e funcionará sob moldes parecidos com o do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

São cerca de 6.640 vagas distribuídas por 21 órgãos federais. Há vagas para ampla concorrência e outras reservadas a Pessoas com Deficiência e a Pessoas Negras ou Indígenas.

O resultado será divulgado em 21 de novembro e a convocação dos servidores aprovados está prevista para janeiro de 2025.



