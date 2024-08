Após 18 anos, Fundaj anuncia concurso público; veja o que se sabe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi homologada nesta quarta-feira (14) a realização do concurso público para a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

A instituição volta a abrir vagas para pesquisadores por meio de concurso após período de 18 anos.

Serão disponibilizadas 20 oportunidades, todas direcionadas à candidatos de nível superior.

De acordo com o Art 4º da Portaria na qual foi anunciada a homologação do certame, “O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria.”

A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União pela ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck.

Para a professora-doutora e presidenta da Fundaj, Márcia Angela da Silva Aguiar, a abertura deste concurso é prioridade da gestão.

“O anúncio do concurso público, após 18 anos, é notícia alvissareira para a Fundação Joaquim Nabuco e concretiza compromisso verbalizado pelo Ministro da Educação Camilo Santana com aval do Presidente Lula. Nessa jornada pela abertura do concurso, contamos com o importante apoio da Senadora Teresa Leitão”, afirmou a presidenta.