Divulgado resultado da primeira etapa dos concursos para Polícia Militar e bombeiros; saiba como conferir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foi divulgado, nesta quarta-feira (4), o resultado da primeira etapa do concurso público da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo o Instituto AOCP, que foi a banca realizadora do certame, os aprovados serão convocados para a segunda etapa, composta por um curso de formação profissional.

Como saber o resultado do concurso?

Entre no site do Instituto AOCP (clique aqui)

Passe o mouse sobre "Concursos", na barra superior central

Clique em "Resultado Disponível"

Na barra de pesquise, digite "CBMPE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO" ou desça a tela até achar

Clique sobre o nome do concurso e você será direcionado para essa página, onde vai poder ver o PDF com os resultados.

DICAS de COMO SE PREPARAR para concorrer a VAGAS em CONCURSOS



Convocados



Segundo o Governo de Pernambuco, a princípio serão convocados 2.400 candidatos para o cargo de soldado e 150 para 2° tenente, na PMPE.

Já para o CBMPE, foram 300 postulantes para soldado e 30 para 2° tenente.

“A divulgação dos nomes aprovados nesta primeira etapa do concurso é mais um importante passo que o Governo de Pernambuco dá para reforçar o efetivo de duas das principais forças de segurança do Estado. Com o programa Juntos pela Segurança nós vamos, até o final de 2026, investir R$ 1 bilhão em ações que promovam o bem-estar e a salvaguarda das vidas e dos bens dos pernambucanos. Vamos agora preparar estes homens e mulheres aprovados no certame para estar nas ruas da capital e do interior o mais breve possível”, disse a governadora Raquel Lyra.