Fundarpe abre seleção simplificada com 53 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) está com inscrições abertas para uma seleção simplificada que oferece 53 vagas temporárias para profissionais de nível superior.

Os salários variam de R$ 3.300 a R$ 5.200, dependendo do cargo. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março, por meio de um formulário online.

Vagas e requisitos

As oportunidades são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro civil orçamentista, engenheiro eletricista, advogado e contador.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os selecionados atuarão no Recife, com contratos de um ano, passíveis de renovação por igual período.

Confira a distribuição das vagas e salários:

Arquiteto: R$ 5.200 – 15 vagas;

R$ 5.200 – 15 vagas; Engenheiro civil: R$ 5.200 – 4 vagas;

R$ 5.200 – 4 vagas; Engenheiro civil orçamentista: R$ 5.200 – 3 vagas;

R$ 5.200 – 3 vagas; Engenheiro eletricista: R$ 5.200 – 2 vagas;

R$ 5.200 – 2 vagas; Advogado: R$ 3.300 – 20 vagas;

R$ 3.300 – 20 vagas; Contador: R$ 3.300 – 9 vagas.

Processo seletivo

A seleção será realizada em uma única etapa de análise curricular, que é eliminatória e classificatória. Os candidatos devem preencher o formulário online com dados pessoais e informações sobre a vaga desejada.

O edital completo, com todos os detalhes do processo seletivo, está disponível no site da Secretaria de Administração de Pernambuco. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de abril, no mesmo endereço eletrônico.