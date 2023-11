Naná Vasconcelos é eternizado em megamural no Centro do Recife; conheça a obra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O percussionista Juvenal de Holanda Vasconcelos, conhecido mundialmente como Naná Vasconcelos, ganhou uma homenagem no Centro do Recife com a inauguração do megamural intitulado "Naná Vasconcelos, Sinfonia e Batuques", de autoria da artista Micaela Almeida.

A pintura muralista preenche cerca de 200m² da fachada do Edifício Guiomar, localizado no bairro da Boa Vista, em frente ao Parque 13 de Maio, nas proximidades da Faculdade de Direito do Recife.

A obra foi iniciada em 28 de outubro e concluída em 10 dias. Esta é a primeira vez que uma obra dessa magnitude é dedicada a Naná, único artista brasileiro a receber oito prêmios do Grammy e a conquistar o título de maior percussionista do mundo por oito vezes pela revista Down Beat.

Vale lembrar que Naná também integra o Circuito da Poesia, com estátua próxima do Marco Zero do Recife - onde ele abria o Carnaval do Recife ao reunir diversas nações de maracatu. Os 80 anos do nascimento do músico serão celebrados em 2024.

Megamural de Naná Vasconcelos na fachada do Edifício Guiomar, localizado no bairro da Boa Vista, em frente ao Parque 13 de Maio - RENNAN PEIXE/DIVULGAÇÃO

"O megamural é bastante significativo para mim, pois todo o processo, desde a escrita do projeto e idealização da arte até a execução, foi um caminho de muito desafio e aprendizado enquanto mulher e artista autônoma. Poder gerar e parir essa cria em homenagem ao gigante Naná Vasconcelos em seu território é uma grande honra", conta a artista Micaela Almeida.

"Só tenho a agradecer ao mestre Naná pela sua generosidade, genialidade e delicadeza musical que plantou no mundo. Mesclar a arte urbana pública com a música é magia pura no Recife".

A iniciativa promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana (SEIURB), foi autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e contou com a parceria da Tintas Iquine e da Gráfica Reprocenter.

"Esse espetáculo visual é resultado do Edital de Credenciamento para Realização de Intervenções Artísticas em Empenas Cegas, uma política pública pioneira em Pernambuco, que dá oportunidade para que artistas como Mica transformem a paisagem urbana em um palco vivo da arte, celebrando a cultura e o patrimônio da nossa cidade. A boa notícia é que mais três megamurais já estão em andamento para inaugurar ainda este ano", conta a secretária executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes.

Responsável pelo acervo de Naná, a viúva Patrícia Vasconcelos ficou impactada com a execução da obra. Em 2022, ela fez apelos à imprensa para que o acervo do músico ganhasse um destino no Recife.

O megamural no coração da cidade, com seus elementos como manguezais, raízes e rios, realça o sentimento de pertencimento histórico-geográfico. Para ela, a intervenção artística é um grito de liberdade.

"A pintura trouxe de fato a energia de Naná, que trouxe a arte. Me chamou muita atenção porque a energia nananiana chegou a partir de um entrelaçamento fluido. Acho que Pernambuco e Recife deviam isso e ainda devem muito mais em prol do seu legado. É bastante simbólico também porque estamos no Mês da Consciência Negra", declarou Patrícia.

"Outra situação que de cara visualizo na arte é uma liberdade, de um negro que vem como se fosse a estátua da liberdade negra trazendo muita sabedoria e estímulo para as pessoas, inclusive porque Naná foi pura arte e a arte é puro Naná. É liberdade em todos os sentidos, gêneros, raças, criações e musicais."