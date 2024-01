Carnaval 2024: Homem da Meia-Noite terá aumento de 50,13% no efetivo policial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite, uma das entidades mais tradicionais do carnaval pernambucano, fará um percurso de quatro quilômetros em 2024, com saída da sua sede, na Estrada do Bum Sucesso, percorrendo ruas como Amparo, São Bento e Prudente de Moraes.

Informações sobre o desfile e esquema de segurança foram divulgadas em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (23), na sede da agremiação na Cidade Alta.

O desfile ocorre no domingo de carnaval (10/2), com o tema "Terra Indígena", prestando uma homenagem aos povos originários, fundamentais para a cultura e formação do Brasil.

"É um tema extremamente necessário, de reflexão profunda para a sociedade que queremos. A roupa está sendo feita por Dayana Molina, Descendente das etnias fulni-ô e aymará. A roupa é um grande mistério, mas dirá algo que é necessário", disse Luiz Adolpho, presidente do clube.

Segurança

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, 578 policiais vão atuar nos arredores do desfile, além de 170 seguranças particulares. Quatorze bombeiros civis e três ambulâncias também vão estar à disposição dos foliões. Assim, o efetivo terá um aumento de 50,13% em relação ao ano passado.

Estiveram presentes na coletiva os seguintes representantes da polícia: major e comandante CIATUR Valdemiro Gondim; tenente coronel Marcelo Santos, gestor de grandes eventos da SDS-PE; Major Paulo Ferreira, da diretoria integrada metropolitana CBPE. Mirella Almeida, da secretaria de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Olinda, também esteve presente.

Homenageados

Os homenageados da edição são Marron Brasileiro, do Recife; e Povo Xukuru do Ororubá, do Agreste. O Calunga, inclusive, vai viajar até o Povo Xukuru, na cidade de Pesqueira, no dia 2 de fevereiro de 2024, para comemorar o seu aniversário de 92 anos.

"Que esse homenagem seja extensiva a todos os povos indígenas de Pernambuco. Somos a quarta maior população indígena do Brasil", disse Cacique Marquinhos representando o Povo Xucuru.

"E que essa iniciativa do Homem da Meia-Noite, que está buscando uma relação com a nossa espiritualidade, possa ser repetida com os demais povos do país. Todas as lutas, lutas por desejo de espaço e por defesa da vida."