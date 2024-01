Equilíbrio para eliminar os mal-entendidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES -

Os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção, e a dica é equilibrar seus planos e obrigações em casa. A praticidade para lidar com o que vier pela frente podem render uma grana extra. No amor, tente manter o ciúme sob controle. Cor: VIOLETA Palpites: 42, 17, 44



TOURO -

Você segue dando um show na hora de se comunicar e trocar ideias, o que facilita na hora de cuidar de qualquer tarefa. Aproveite também para resolver um mal entendido e curtir as pessoas próximas. No amor, fale sobre os seus sentimentos! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 04, 14, 33



GÊMEOS -

Você conta com habilidade de sobra para lidar com dinheiro, mas vale avaliar os gastos e equilibrar as contas. É um bom momento para investir no visual e renovar o guarda–roupa. O ciúme vai dar as caras no amor, mas se você for com calma, tudo se acerta. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 49, 58



CÂNCER -

Você vai impressionar com tanta disposição, e sua segurança pode ser interessante na hora de tomar decisões. As tarefas de rotina serão feitas rapidinho, e as estrelas enviam as melhores vibes para curtir com os amigos. No amor, a previsão é de chuva de carinho e mimos. Cor: CINZA Palpites: 27, 18, 36



LEÃO -

A saúde pede um pouco mais de atenção, por isso, evite se estressar demais com o que não depende de você, tá? Há sinal de notícias positivas na vida profissional, mas algumas conquistas devem ser mantidas em segredo. No amor, você vai dar um show de sensualidade! Cor: AZUL Palpites: 21, 54, 39



VIRGEM -

O dia será perfeito para fazer uma fezinha, participar de sorteio ou entrar em uma rifa. Sua habilidade para lidar com as pessoas aumenta, e aproveite essa vibe para resolver qualquer assunto que depende dos outros. O amor não poderia estar mais perfeito! Cor: BEGE Palpites: 08, 50, 59



LIBRA -

As estrelas enviam ótimas energias para você montar projetos ambiciosos, repensar e focar no que importa. Pode ser que os seus planos para o dia enfrentem mudanças de última hora, mas o resultado será positivo para os seus interesses! O amor segue bem. Cor: BRANCO Palpites: 44, 60, 32



ESCORPIÃO -

Seu espírito aventureiro vai fazer hora extra e você conta com disposição de sobra para sair por aí, e respirar ar puro! No trabalho, vale fazer um esforço e direcionar sua curiosidade. Deixe a diversão pra depois! O amor promete ser animado. Cor: AMARELO Palpites: 44, 50, 32



SAGITÁRIO -

As estrelas anunciam mudanças, mas não se preocupe, porque tudo vai se ajeitar da melhor maneira para você. Ótimo momento para fazer uma mudança no trabalho e nos seus hábitos. No amor, vai ser divertido acender a paixão e mostrar seu lado mais sensual! Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 24, 26



CAPRICÓRNIO -

A Lua envia as melhores vibes para os relacionamentos hoje, e você vai se divertir se puder contar com companhia. Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de dar certo, exercite a empatia e estenda a mão! O amor também sai ganhando com as energias enviadas pelos astros. Cor: PRETO Palpites: 33, 06, 60



AQUÁRIO -

O trabalho pode ocupar a maior parte do seu dia, e com seu jeito prático mais evidente logo cedo, aproveite para adiantar as tarefas. Não é nada divertido, mas o dinheiro vai chegar! O corpo também pede um cuidado a mais. No amor, fuja da rotina. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 60, 14



PEIXES -

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, e tente explorar a sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas. Mas para tudo dar certo pra você, mantenha o foco no que precisa fazer! Romantismo e muito charme deixam o amor ainda mais especial. Cor: VERDE Palpites: 26, 51, 08