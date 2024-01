Dia para deixar tudo em ordem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES -

Com a Lua em seu paraíso astral, qualquer perrengue deve se resolver numa boa, já que você vai contar com uma mãozinha da sorte. Mas os astros alertam para o excesso de gastos, inclusive na hora curtir a vida. Romantismo e alto–astral estão garantidos no amor. Cor: ROSA Palpites: 29, 02, 20



TOURO -

Você pode fechar o dia com tudo em ordem se priorizar as tarefas que pedem bom–senso e praticidade. O passado pode despertar saudade, e vai ser divertido curtir a companhia da família. Demonstrações de afeto animam o amor, mas o seu ciúme não dá trégua e pode incomodar. Cor: LILÁS Palpites: 40, 14, 31



GÊMEOS -

A semana está acabando, e é melhor tirar proveito do seu jeito falante para encaminhar as tarefas. Seu raciocínio rápido vai impressionar os colegas, mas é melhor ter cuidado com gente fofoqueira. O amor também pede cautela extra. Cor: LARANJA Palpites: 55, 30, 19



CÂNCER -

A sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta, e você pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Mas saiba que o dinheiro que entrar vai ser proporcional ao seu esforço. E ó, um aviso: nada de misturar dinheiro e amizade. No amor, nada de exagerar no ciúme. Cor: PRETO Palpites: 52, 16, 19



LEÃO -

Você conta com um reforço de ótimas energias , criatividade e foco para ir atrás dos seus interesses e fechar a semana com chave de ouro! Seja lá o que pintar pela frente, você vai dar conta. No amor, segura as críticas. Cor: PINK Palpites: 59, 06, 23



VIRGEM -

Pega essa dica dos astros, Virgem: é melhor focar no que interessa durante o dia, tá? A boa notícia é que você conta com mais sensibilidade pra lidar com assuntos de rotina. No amor, se esforce para manter as coisas numa boa. Cor: VERDE Palpites: 60, 14, 33



LIBRA -

Você pode sentir seu pique renovado e as suas esperanças pra hoje serão grandes, inclusive no trabalho. Mas nada fica pronto com um estalar de dedos, então, bora manter o foco no que precisa! Você vai curtir os amigos, mas as estrelas avisam que pode pintar treta com alguém. Clima leve no amor. Cor: GOIABA Palpites: 03, 48, 57



ESCORPIÃO -

A Lua envia ótimas vibes para o seu signo, e sua ambição vai bater no teto! Essa é a hora de traçar os seus planos, porque vai sobrar foco. É hora de batalhar pelo reconhecimento que merece, e dedicar um esforço extra ao visual pode ajudar. No amor, apare algumas arestas. Cor: PRETO Palpites: 53, 24, 26



SAGITÁRIO -

O astral fica mais descontraído, e essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. A confiança em si mesmo também cresce, mas tenha cuidado para não se sobrecarregar. O amor ganha leveza e animação. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 22, 60, 31



CAPRICÓRNIO -

Seu sexto sentido fica mais aguçado, e mesmo que nem tudo saia de acordo com os seus planos, você vai sair ganhando. É um bom dia para encerrar um ciclo antes de iniciar algo novo, e isso vale para todas as áreas da sua vida. Você vai dar um show de sensualidade no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 03, 21



AQUÁRIO -

Você pode colocar em prática essa dica dos astros hoje: o seu fardo fica mais leve se for dividido com outra pessoa! Você fará o possível para fugir da solidão e curtir a companhia das pessoas próximas, mas há sinal de atritos com a família. Fortaleça os laços no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 52, 27, 09



PEIXES -

Você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. É hora de mostrar o seu foco! Assuntos de rotina podem exigir atenção, assim como a saúde. No amor, tente lidar com a rotina. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 37, 46