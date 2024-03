Samba do Braz celebra Xico de Assis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sambista Xico de Assis comemora seu aniversário neste sábado (16), em mais um Samba do Braz, no bar Frege, localizado no Bairro do Recife. O artista promete uma noite de muita energia boa e um show animadíssimo e com participação do público, uma característica peculiar das suas apresentações.

Clássicos do samba devem tomar conta da maior parte do show de Xico, que contempla ainda sucessos do “pagode anos 90”. Com uma carreira que ultrapassa três décadas, Xico de Assis sempre abre os trabalhos saudando os orixás e entidades espirituais.

“O meu trabalho é arte, mas é também missão. Não deixo de saudar os meus orixás e o meu povo da rua, que se faz presente ao longo da minha carreira e da minha trajetória de vida. O samba é a minha cachaça, minha paixão. E estar no palco é uma dádiva, um privilégio que tenho de levar boas energias para o público. É uma troca interessante, em que eu procuro levar alegria, boa música e alto astral e recebo um feed back muito bacana. As pessoas entram mesmo no clima: dançam, sobem ao palco pra cantar… o negócio é fazer todo mundo participar junto com o artista”, comenta Xico.

SAMBA DO BRAZ

Durante os mais de 30 anos de carreira, o intérprete já passou por várias casas na Região Metropolitana do Recife. O Samba do Braz, realizado na Mercearia do Braz, bairro da Boa Vista, foi uma das temporadas mais longas e mais movimentadas: de 2016 a 2020, semanalmente, os fãs se reuniam para curtir os shows de Xico, lotando o casarão localizado na Rua José de Alencar, e ainda ocupando as ruas próximas.

Com a pandemia, a Mercearia do Braz encerrou suas atividades, mas o empresário Paulo Braz seguiu com o projeto e realizou algumas edições em 2021 e 2022, em outros estabelecimentos, e em 2023, com a inauguração do Frege, incluiu o Samba no Braz na programação da casa.

“Xico de Assis é a nossa estrela do Samba do Braz, que acontece aos sábados no Frege. Ele sempre consegue fazer todo mundo cair no samba, promovendo uma verdadeira catarse”, elogia o empresário.

SERVIÇO



Aniversário de Xico de Assis no Samba do Braz

Sábado, 16/03, no Frege (Avenida Rio Branco, 155, Recife)

18h30 - abertura com show de Helena Cristina

21h - Xico de Assis

Couvert artístico: R$ 30