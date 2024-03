Caminhos abertos para os seus interesses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - Tem coisa melhor do que sabadar com bom humor, grana no bolso e notícias positivas? Pois você pode esperar um dia de ótimas vibes no geral! Suas ideias, opiniões e estratégias serão mais valorizadas, e você tem tudo para sair no lucro. No amor, a sintonia será de dar inveja! Cor: ROXO Palpites: 48, 36, 12



TOURO - Não falta incentivo astral para ganhar um dinheiro extra! Os caminhos se abrem para você, e as chances de tirar a barriga da miséria são nítidas. Mas nada vai cair no seu colo e você vai precisar correr atrás dos seus interesses. No amor, a intimidade vai ficar mais vibrante. Cor: BRANCO Palpites: 45, 29, 47



GÊMEOS - Você vai sabadar em companhia da Lua e ela garante que sua estrela vai brilhar no lado financeiro e na vida pessoal. Nada deve atrapalhar seus interesses e as principais qualidades do seu signo estarão a serviço da sua felicidade. No amor, as afinidades vão se fortalecer. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 01, 21, 28



CÂNCER - A Lua fica bem sussa e garante um sabadão mais tranquilo, ideal para relaxar, cuidar das suas coisas e dos seus interesses mais íntimos. Pode preferir a companhia dos parentes mais chegados do que da festança. No amor, o astral será quente, pegando fogo! Cor: BRANCO Palpites: 34, 43, 11



LEÃO - A Lua geminiana promete um dia perfeito para quem quer fervo. Agilize os seus deveres, pra sobrar mais tempo livre para circular por aí! Hoje não falta oportunidade de diversão nem companhia para rolezar, e o melhor é que os convites para sair devem triplicar. Vibes fenomenais no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 48, 09, 03



VIRGEM - O sábado chegou com tudo, mas as atenções podem ficar concentradas nos assuntos do serviço e progredir profissionalmente é a meta! Se for para melhorar de vida, você não pensará duas vezes para pegar firme nas tarefas, e adiar a diversão para mais tarde. Astral animado no amor. Cor: AZUL Palpites: 30, 57, 18



LIBRA - A Lua te convida a descontrair e se aventurar por aí. Se não tem nenhum compromisso, combine algo diferente para fazer com seus queridos! Há chance de conhecer gente bacana, fazer novas amizades e escapar da rotina será uma delícia. Tudo perfeito no amor. Cor: CREME Palpites: 15, 35, 05



ESCORPIÃO - O dia promete ser maneiro e você pode resolver o que estava empacado. Sua esperteza se fortalece e será mais fácil tomar decisões. Clima perfeito para solucionar pendências e colocar ponto final em questões que vêm se arrastando. No amor, os desejos vão fervilhar! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 50, 59, 14



SAGITÁRIO - Você vai sabadar esbanjando habilidade para socializar! Pode esperar um período harmonioso e animado com as pessoas que ama. Tanto que as vibes no amor, que já estavam ótimas, ficam ainda mais maravilhosas, sagita. Tá bom ou quer mais?! Cor: AMARELO Palpites: 12, 03, 36



CAPRICÓRNIO - Você pode pular da cama pensando nos deveres, e a boa notícia é que não vai faltar disposição para dar conta de tudo. À tarde, tudo indica que vai sobrar mais tempo para curtir o sabadão. E pra melhorar, deve chegar uma boa notícia sobre dinheiro! No amor, clima animado. Cor: ROSA Palpites: 07, 20, 61



AQUÁRIO - Seu astral vai ficar blindado, a Lua garante que os ventos da sorte vão soprar forte em sua direção! Boas novas também estão previstas em divertimentos, ambientes festivos e encontros com a turma, mas as melhores vibes devem rolar no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 03, 09, 39



PEIXES - O cenário astral tá perfeito para curtir o sossego do seu lar e será ainda melhor se for acompanhado do carinho e paparico da família. E se tiver coisas pra resolver, bora lá porque o dia também tá bom para cuidar dos seus interesses. Clima envolvente no amor. Cor: PRATA Palpites: 38, 27, 29