Sorte e progresso para quem tem capacidade

ÁRIES - As responsabilidades batem à porta, mas sua capacidade de concentração fica tinindo e o dia será dos mais produtivos. Também pode resolver assuntos relacionados ao seu lar, e a sorte sopra em direção às suas finanças. O amor ganha proteção. Cor: CINZA Palpites: 23, 14, 49



TOURO - Os astros revelam que com sua energia, pode dar o seu melhor no trabalho e ter ideias que vão te ajudar a rechear a carteira! Só não convém marcar touca, pois confusões podem surgir. Esclareça logo qualquer mal entendido e maneire na sua teimosia. No amor, você terá só alegrias.. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 05, 15



GÊMEOS - A segundona já começa com excelentes oportunidades e as chances de progresso são nítidas, ainda mais se você mostrar do que é capaz. Só deixe os probleminhas particulares para resolver depois, ok? E não dê ouvidos às fofocas. No amor, coloque todas as cartas na mesa. Cor: VIOLETA Palpites: 53, 26, 33



CÂNCER - Seu astral continua blindado e além de contar com a companhia da Lua, você vai receber um baita incentivo para evoluir, crescer e se estabelecer. Só não descarte aborrecimentos, e ajuste o foco e confie no seu taco para vencer os pepinos. Clima delicinha no amor. Cor: ROXO Palpites: 30, 54, 03



LEÃO - A Lua segue no signo anterior ao seu e essa vibe empata o samba, mas como digo sempre, quem decide é você e garanto que dá pra virar o jogo. Mas abra o olhão, pois puxadas de tapete podem acontecer. O bom é que você vai sentir mais firmeza em suas decisões. No amor, valorize a intimidade. Cor: CREME Palpites: 23, 50, 05



VIRGEM - O dia está uma maravilha para realizar seus planos, e os astros mandam um baita estímulo para colocar seus projetos em prática. Pode receber ajuda importante de amigos e pessoas experientes. Mas controle as finanças com mais rigor, ok? O amor recebe energias favoráveis. Cor: VIOLETA Palpites: 21, 03, 09



LIBRA - Dedicação, profissionalismo e vontade de progredir serão seus trunfos, e os astros prometem um dos melhores dias no trabalho e finanças. Porém, diferenças podem se acentuar, então escolha bem as palavras para não entrar em atrito com os outros. Astral vibrante no amor e no sexo. Cor: LILÁS Palpites: 51, 50, 59



ESCORPIÃO - Saturno está em ótimo aspecto com a Lua, trazendo vibes para quem quer se dar bem em matéria de dinheiro, trabalho e amor. É hora de tirar proveito da sua inteligência, criatividade e carisma, mas cuide melhor da saúde. No amor, nada te atrapalha. Cor: ROSA Palpites: 42, 06, 22



SAGITÁRIO - Transformações estão previstas, mas você não tem medo de mudanças. E nem precisa! Você pode dar passos decisivos para se livrar de bagaças. O trabalho vai fluir bem e você pode sair no lucro se explorar seu instinto empreendedor. Astral mais leve no amor. Cor: AZUL Palpites: 12, 48, 03



CAPRICÓRNIO - A sorte vai te acompanhar, e o cenário astral está bem bom para selar acordos, trabalhar em grupos e trocar ideias e experiências. Só convém pegar mais leve e controlar suas reações, porque há risco de desentendimentos com pessoas próximas. O amor ficará blindado e protegido. Cor: DOURADO Palpites: 30, 37, 03



AQUÁRIO - Se depender das estrelas, a segundona será típica, cheia de trabalho e responsabilidades, mas também tem boas promessas, viu? Você pode colocar tarefas pendentes em ordem e resolver assuntos mais chatinhos, desde que segure a onda na sinceridade. O amor segue protegido. Cor: BEGE Palpites: 50, 32, 23



PEIXES - A Lua continua no seu paraíso e vai deixar as principais qualidades do seu signo tinindo, o que só deve acelerar seu passo em direção ao sucesso! Só é melhor ter cuidado com a grana, porque as tentações de gastar não serão poucas. O amor está abençoado pelas estrelas. Cor: LARANJA Palpites: 03, 48, 01