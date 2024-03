Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV Jornal

(20h45) A Infância de Romeu e Julieta

Téo visita Leandro na Monter Holding e conhece melhor o avô. Clara chora com a notícia da saída de Vitor de sua casa. Com os livros em mãos, Dimitri, Ellen, Ian, Nath, Romeu e Julieta entram no Mundo da Imaginação, mas os livros não passam no portal; a gangue Pedalzera recolhe as obras deixadas pelo grupo. Faustinho, a criança interior de Fausto que vive no Mundo da Imaginação, explica às crianças que só quem removeu os livros do Mundo da Imaginação pode devolvê-los, ou seja, somente o Fausto. Um adulto não pode entrar no Mundo da Imaginação e as crianças precisam dar um jeito de realizar esse desafio. Laura conversa com Mariana e desabafa a angústia de ficar tanto tempo longe dos filhos e de Mauro. Amanda é firme com Téo alegando que ele não é um Monteiro.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Guri se desculpa com Terá. Amat e Iafa são atacadas. Nadi se revolta com o ataque à Amat. Nidana é firme com o marido. Danina se irrita ao saber da mudança de Nidana. Lugali inventa desculpa para não ser descoberto. Ele é observado por Lúcifer. Irritado, o rei Ibbi-Sim se arruma para a cerimônia. Iafa explica para Amat o que é o ritual de humilhação ao rei, enquanto Ibbi-Sim sofre na mão do sumo-sacerdote. Lamassi alerta Terá sobre Lugali. Danina diz desconfiar de Nidana. Ibbi-Sim retorna do ritual, irritado e com o rosto vermelho. Terá prospera nos negócios e se prepara para a volta a Ur. Danina briga com Nidana. Hasabia separa a briga e deixa Nidana na saia justa. A rainha Enlila faz uma encomenda a uma feiticeira. Sorrateiro e armado, Lugali invade a tenda de Terá.

Rede Globo

(18h25) Elas Por Elas

Cris revela que Helena foi sua cúmplice em todas as armações. Giovanni, Marcos e Sérgio confrontam Helena. Pedro pede uma nova chance a Taís. Roberto acusa Aramis de vigiá-lo e o demite. Jonas finge apoiar Helena. Wagner volta para casa, e Renée e a família comemoram. Ísis sugere que Marlene procure Tony para verificar a autenticidade do vídeo de Jonas. Carol reflete sobre sua relação com Natália. Giovanni procura Ísis.

(19h40) Famíia é Tudo

Vênus é levada por um agiota. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra se divertem limpando o casarão. Tom consegue salvar Vênus, e o agiota acaba preso. Hans pensa em chamar Lupita para ser sua espiã. Chicão, irmão de Guto, chega à pensão do pai de Mila. Júpiter foge de Lupita. Tom convida Vênus para sair e promove uma surpresa para ela. Brenda diz a Paulina que tem uma ideia para separar Tom de Vênus. Mila procura Lupita. Tom pede Vênus em namoro.



(21h20) Renascer

Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro.