Em Renascer, José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Dimitri, Ellen, Ian e Nath confrontam a gangue Pedalzera para devolver os livros. Mini diz para Telma que acha que Daniel ainda gosta de Mariana. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre deixam as diferenças de lados e começam uma integração; eles se encontram no Monter Mercado. Rosalina liga para Vera e diz que Romeu está com Julieta no Monter Mercado. Vera chega e flagra Romeu cantando no karaokê com Téo. Glaucia e Fred falam que querem dar um apartamento a Vitor Campos, por todo serviço prestado à família. Leandro aceita. A gangue Pedalzera faz um acordo com Fausto. os livros em troca de um dia inteiro no condomínio Residencial Verona.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Terá se preocupa com a briga entre Lugali e Gurik. Nidana cobra Abisali, que a ameaça. Lugali conversa com Terá e revela o motivo da briga com Gurik. Enlila e Kala, as esposas do rei, brigam. O tempo passa e a caravana de Terá avança no horizonte. Morabi e Abisali conversam sobre o homem que se infiltrou na caravana. Gurik se aproxima de Terá com a espada. Gurik se desculpa com Terá . Amat e Iafa são atacadas. Nadi se revolta com o ataque à Amat . Nidana é firme com o marido. Danina se irrita ao saber da mudança de Nidana. Lugali inventa desculpa para não ser descoberto. Ele é observado por Lúcifer. Irritado, o rei Ibbi-Sim se arruma para a cerimônia. Iafa explica para Amat o que é o ritual de humilhação ao rei, enquanto Ibbi-Sim sofre na mão do sumo–sacerdote. Lamassi alerta Terá sobre Lugali. Danina diz desconfiar de Nidana. Ibbi-Sim retorna do ritual, irritado e com o rosto vermelho. Terá prospera nos negócios e se prepara para a volta a Ur. Danina briga com Nidana. Hasabia separa a briga e deixa Nidana na saia justa. A rainha Enlila faz uma encomenda a uma feiticeira. Sorrateiro e armado, Lugali invade a tenda de Terá. Lugali percebe que foi enganado e tenta fugir. Terá exige saber quem foi o mandante de Lugali. Lúcifer observa o retorno de Terá à Ur. A caravana de Terá é surpreendida. Terá persegue Lugali. Nadi mostra sua exuberância. Iafa e Amat tentam se livrar de pessoas indesejadas. Lugali leva a pior em sua fuga. Enlila tranquiliza Nadi e alerta a sacerdotisa para as bebidas dos sacerdotes. Amat sente as contrações. Terá tenta salvar Lugali. Enlila engana o rei Ibbi-Sim. Nidana é surpreendida com os novos moradores de sua casa. Caravana de Terá se aproxima de Ur. Kala ameaça Enlila. Nadi finge beber no ritual do casamento sagrado. Ibbi-Sim começa a despi-la. Terá é recebido em Ur como herói. Enlila se livra de Kala. Em trabalho de parto, Amat descobre que Terá chegou na cidade. Abisali ameaça Lugali. Amat dá à luz Abrão.

Rede Globo

(18h25) Elas Por Elas

Giovanni e Ísis reatam. Érica confessa a Renée sua paixão por Rico, e ganha o apoio da irmã. Pedro desabafa com Natália. Giovanni comunica a Helena que formará uma família com Ísis. Roberto provoca Lara. Érica procura Rico, mas encontra Lia. Pedro procura ajuda para controlar seus ciúmes. Marcos denuncia o desaparecimento de Míriam para Rico. O delegado informa a Ísis e Carlinhos que Fagundes foi identificado como causador do incêndio no abrigo.

(19h40) Família é Tudo

Vênus aceita o pedido de Tom. Mila explica a Lupita a condição para que ela volte a trabalhar na Mancini Music. Paulina ingere remédios escondida de Brenda. Júpiter mente para Elisa. Mila engana Lupita. Chicão conhece Andrômeda na rua, e os dois se enfrentam. Murilo repreende Luca por questioná-lo sobre Electra. Jéssica garante a Chantal que Electra voltará para a cadeia. Andrômeda chega em casa e não vê Chicão falando com Plutão. Catarina pede que Vênus convoque os irmãos para uma reunião. Chicão salva a vida de Andrômeda.

(21h20) Renascer

José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Deocleciano que irá embora, caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o acusou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Morena fica aflita quando Inácia lhe conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio.