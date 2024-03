São João de Caruaru terá Henrique e Juliano, Matuê, João Gomes e mais. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festa começa no dia 19 de abril e segue até 29 de junho, com atrações multiculturais

A Prefeitura de Caruaru divulgou nesta terça-feira (19) a programação completa do São João de 2024, que terá como tema “A Evolução do Barro”. A festa trará atrações multiculturais, abraçando desde o forró tradicional até o rock, samba, brega, reggae e a música eletrônica.

Estrearão no evento a dupla Henrique e Juliano; os cantores Carlinhos Brown, Sandra Sá, Jorge Aragão, Buchecha, Matuê e o grupo Olodum. Mas o São João também terá nomes já conhecidos do público, como Jorge de Altinho, Flávio José, Santanna, o Cantador, Luan Santana, Solange Almeida, Petrúcio Amorim, Elba Ramalho, Simone Mendes, João Gomes, Joelma, Magníficos, Priscila Senna e mais.

Neste ano, o São João de Caruaru começa em Gonçalves Ferreira, com o São João na Roça, no dia 19 de abril, e seguirá até o dia 29 de junho, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. O público ainda irá contar com dois novos polos: o do Pífano, com homenagem a Sebastião Biano, e o do Bacamarte, totalizando 27 polos de programação gratuita.

No Dia dos Namorados, em 12 de junho, a banda italiana Double You estará no Pátio de Eventos ao lado de Roupa Nova, Calcinha Preta e Amado Batista.

“Iremos trazer algumas atrações pela primeira vez para o Maior e Melhor São João do Mundo, que é o nosso. Esperamos que todos aproveitem ao máximo a nossa festa, que já começa no dia 19 de abril e seguirá pelos próximos 72 dias”, destacou o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB).

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

HOMENAGEADOS

O São João deste ano terá cinco homenageados, sendo dois em memória. Confira abaixo um breve histórico de cada uma das pessoas:

Terezinha Gonzaga: Patrimônio Vivo de Caruaru e Mestra na arte do barro, Terezinha é artesã do Alto do Moura e defende com muito amor a manutenção da sua arte. Passou por grandes dificuldades na vida após o marido, que morreu neste ano, ficar em estado vegetativo. Criou sozinha seus filhos, mantendo-os dentro da arte do barro como maneira de salvaguardar o legado do marido. Ela é uma das grandes líderes da comunidade.

Angela Bacamarteira: Angela Maria de Oliveira é agricultora aposentada e bacamarteira do 27° Batalhão da Serra dos Cavalos, que tem mais de 30 anos de atuação em Caruaru. Diante do fato do “ser bacamarteiro” ter sido masculinizado ao longo dos anos, dona Angela é símbolo de resistência não apenas para sua geração, como também para as futuras, mostrando que o espaço também pode – e deve – ser ocupado por mulheres.

Adolfo José: Empresário com mais de 30 anos de atuação, Adolfo é dono de uma empresa de ônibus e, mais recentemente, tornou-se proprietário de uma rádio, contribuindo para a disseminação da informação no município. Ele também já foi vereador de Caruaru.

Ariano Suassuna (em memória): Em 2024, completa-se 10 anos da morte de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ariano foi um escritor, dramaturgo e poeta que fundou o Movimento Armorial, responsável por apresentar o sertão como um universo lúdico e cultural. Entre as suas principais obras, está o Auto da Compadecida, com seus inesquecíveis protagonistas, Chicó e João Grilo.

Lambreta (em memória): Fernando Dias de Oliveira, mais conhecido como Lambreta, foi um vereador de Caruaru. Ele teve atuação de destaque, sobretudo, em comunidades carentes do bairro Centenário e do Monte Bom Jesus. Lambreta foi eleito vereador por cinco mandatos consecutivos, de 1989 a 2004.