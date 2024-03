São João de Petrolina 2024 anuncia programação com 100 atrações nacionais e regionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Safadão e João Gomes, programação do Pátio Ana das Carrancas ocorre entre 14 e 24 de junho

O São João de Petrolina, que vem crescendo como opção de festa junina no Sertão de Pernambuco, teve a sua programação de 2024 divulgada nesta quinta-feira (21). Neste ano, o ciclo junino da Capital do Sertão começa em abril e segue até o final de junho. Os shows do palco principal, no Pátio Ana das Carrancas, ocorrem entre 14 e 24 de junho.

Entre as atrações de renome nacional, o São João de Petrolina terá na programação Alceu Valença; Geraldo Azevedo; Safadão, Gusttavo Lima; Jorge e Mateus; Simone Mendes, Victor e Léo; Henrique e Juliano; Ana Castela; Limão com Mel; João Gomes, Luan Santana, Alok, Iguinho e Lulinha, Jorge & Mateus, Dorgival Dantas, Nattan, Matheus e Kauan; Leonardo; Maiara e Maraisa; Bruno & Marrone, Léo Santana, Bell Marques e muito mais.

A Prefeitura de Petrolina tem expectativa de que o ciclo reúna mais de 800 mil pessoas e injete 300 milhões de reais na economia local.

Expo Rajada

Assim como no ano passado, o ciclo junino de Petrolina será aberto oficialmente com a ExpoRajada, no dia 19 de abril e segue até a Missa do Vaqueiro, em 30 de junho. A programação terá diversos eventos culturais como o Concerto Junino, Festa de Santo Antônio, Concurso de Quadrilhas e Festival de Violeiros.

Neste circuito, também ocorre o São João dos Bairros (José e Maria; Cohab Massangano), a Vaquejada, a Corrida dos Namorados, o Concurso de Sanfoneiros e a Festa de Santo Antônio na Ilha do Massangano.

Pátio Ana das Carrancas

A programação principal conta com uma grade artística que mistura de ritmos como forró (estilizado, piseiro e tradicional), o sertanejo, a MPB, o pagode e a música eletrônica. Neste ano, o evento terá uma novidade especial: a programação contará com um dia a mais, totalizando dez noites de festa.

"Escutamos a população. Tem ano que faltou isso, tem ano que faltou aquilo e esse é o ano da consagração. O tema já vem dizendo isso: manter viva a nossa cultura", disse Simão Durando, ao JCFM.

A primeira-dama Aline Durando falou sobre o São João Solidário 2024, iniciativa beneficente da festa. Os moradores e turistas podem realizar doações de alimentos não perecíveis na sede do Transforma Petrolina.

"Todos os anos a gente sempre faz esse papel de solidariedade. Casa muito bem porque o forró e a festa junina são aconchegantes, calorosos e aquecidos", diz.

Programação completa:

Sexta (14): Henrique e Juliano/ Léo Santana/ Tarcísio do Acordeon/ Avine Vinny/ Pedro Libe

Sábado (15): Bell Marques/ Victor e Leo/ Pablo/ Desejo de Menina/ Elisson Castro

Domingo (16): Murilo Huff/ Mano Walter/ Alceu Valença/ Geraldo Azevedo/ Fabinho Testado

Terça (18): Matheus e Kauan/ Zé Vaqueiro/ Limão com Mel/ Dorgival Dantas/ Luan Estilizado

Quarta (19): Leonardo/ Maiara e Maraisa/ João Gomes/ Raí Saia Rodada/ Mari e Rayane

Quinta (20): Wesley Safadão/ Bruno e Marrone/ Simone Mendes/ Eric Land/ Taty Girl

Sexta (21): Xand Avião/ Nattan/ Luan Santana/ Jonas Esticado/ Pedro Cavalcante

Sábado (22): Gusttavo Lima/ Zé Neto e Cristiano/ Ana Castela/ Henry Freitas/ Targino Gondim

Domingo (23): Alok/ Mari Fernandez/ Iguinho e Lulinha/ Bruno e Denner/ Toca do Vale

Segunda (24): Jorge e Mateus/ Felipe Amorim/ Vitor Fernandes/ Gustavo Mioto/ Seu Desejo

Calendário do ciclo junino de Petrolina

19 a 21 de abril - ExpoRajada

17 e 18 de maio - São João dos Bairros (José e Maria)

24 e 25 de maio - São João dos Bairros (Cohab Massangano)

28 de maio a 2 de junho - Vaquejada

7 a 8 de junho - Concurso de Quadrilhas Juninas

7 a 9 de junho - Jecana

9 de junho - Corrida dos Namorados

10 de junho - Concerto Junino

11 de junho - 38° Festival de Violeiros

12 de Junho - Concurso de Sanfoneiros

13 de junho - Festa de Santo Antônio na Ilha do Massangano

14 a 24 de junho - São João no Pátio Ana das Carrancas

29 de junho - Forró da Espora

30 de junho - Missa do Vaqueiro