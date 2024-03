Tem alerta vindo da Lua, librinha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES - Disciplina e dedicação serão seus trunfos, e tudo indica que você vai sextar de olho nas oportunidades de garantir um dindim extra para o fds. E Marte, seu planeta regente, aguça os seus instintos, mas também atiça cismas e suspeitas. O amor vai pedir mais confiança e privacidade. Cor: CREME Palpites: 51, 53, 60

TOURO - A Lua deixa as suas qualidades, seus talentos e habilidades no modo power: vai dar bom no trabalho, a saúde estará protegida e as finanças, nem se fala! Mas é no amor que as melhores vibes vão surgir e surpresas deliciosas estão previstas. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 40, 50

GÊMEOS - Novidade é com você e hoje tem um prato cheio! Marte deixa seu lado ambicioso no modo turbo, impulsionando suas metas e vontades. Com uma postura mais batalhadora, você tem tudo para progredir. Só não tenha tanta pressa, ok? O amor ganha um clima acolhedor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 59, 13, 58

C NCER - A Lua muda de casa e deixa sua agilidade mental, disciplina e inteligência na melhor forma, sinal de que sua produtividade vai lá no talo! E mudanças com as quais vem sonhando podem dar certo. No amor, os astros apontam surpresas deliciosas em conversas! Cor: VERDE Palpites: 24, 04, 32

LEÃO - A Lua promete um dia propício para encher o bolso. Ainda, Marte muda de cenário, aguça seus instintos e deixa sua capacidade empreendedora tinindo. O único detalhe é que pode sentir mais vontade de gastar, então tenha juízo, ok? No amor, os astros deixam sua sensualidade matadora. Cor: ROXO Palpites: 48, 39, 57

VIRGEM - A Lua desembarca no seu signo de manhãzinha, e garante que o dia vai raiar perfeito sem defeitos para você ir atrás dos seus interesses! Seus talentos vão ficar em evidência no trabalho, e as finanças ganham impulso. No amor, tudo perfeito sem defeitos. Cor: LILÁS Palpites: 15, 60, 50

LIBRA - Tem alerta vindo da Lua, librinha. Nem tudo pode fluir como você espera e sua disposição pode oscilar, mas Marte virá em seu socorro. O planeta vermelho promete elevar sua energia e seu desejo de vencer na vida! No amor, tudo fica bem. Cor: CINZA Palpites: 50, 40, 31

ESCORPIÃO - Trago verdades e novidades pra glorificar de pé! Marte brilha no seu paraíso, trazendo energias poderosas para sua vida amorosa e profissional. Criatividade será a sua marca, e seu carisma e seducência vão bombar. Para melhorar, a Lua também promete animar suas relações sociais e amizades. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 46, 45

SAGITÁRIO - Marte muda para o setor doméstico do seu Horóscopo, trazendo energias animadas e agitadas para a sua vida familiar. A Lua também está em ritmo de mudança, e coloca em destaque os assuntos de trabalho. No amor, seu carisma se fortalece. Cor: GOIABA Palpites: 37, 46, 01

CAPRICÓRNIO - Projetos antigos que não teve condições de tocar por falta de sorte ou oportunidade podem voltar, desde que tenha determinação. A Lua traz boas surpresas e avisa que pessoas ou interesses diferentes podem abrir novas portas para você. No amor, você vai brilhar. Cor: ROSA Palpites: 09, 02, 38

AQUÁRIO - Marte muda para o setor do dinheiro e traz vibes poderosas para quem quer lucrar, faturar e tirar a barriga da miséria. Você tem tudo para ampliar os ganhos, mas a Lua recomenda a agir com disciplina ao lidar com seus recursos. No amor, seu poder de sedução fica mais forte. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 16, 38

PEIXES - A Lua realça a sua habilidade para se relacionar, mas a novidade mais importante que deixa seu comportamento bem mais ousado! Você vai lutar pelas suas ambições, e a meta será melhorar os ganhos. O amor vai ficar blindado. Cor: VIOLETA Palpites: 48, 27, 30