HORÓSCOPO, 30/04: O dia começa com vibes maravilindas

ÁRIES

Sua ambição segue a mil, e você pode ter avanços importantes na vida profissional. Mas podem surgir alguns desafios, então, olho aberto! À tarde, a Lua entra em Aquário, sinal de que a companhia dos amigos será divertida. O amor segue perfeito sem defeito! Cor: ROSA Palpites: 38, 52, 34

TOURO

Você tem tudo para fechar o mês com mais otimismo, e esse jeito descontraído ajuda a manter a harmonia. Mas com a entrada da Lua em Aquário, seu lado ambicioso ganha destaque e você não vai sonhar pequeno! Tente manter um astral mais leve no amor. Cor: VERDE Palpites: 15, 33, 42

GÊMEOS

O céu envia as melhores energias para você fazer alguns ajustes na vida, e até tomar uma decisão importante. Depois, com a Lua indo para Aquário, sua atenção pode se voltar para um programa divertido. Otimismo e alto–astral ajudam a tirar o amor da rotina. Cor: MAGENTA Palpites: 57, 09, 36

CÂNCER

Você terá mais disposição para trabalhar em parceria, especialmente se juntar forças com quem tem os mesmos objetivos. E não precisa se preocupar: você dá conta de qualquer imprevisto que surgir, e pode se sair melhor do que esperava. A sensualidade será o seu grande trunfo no amor. Cor: ROXO Palpites: 54, 12, 48

LEÃO

Você vai contar com a ajuda dos astros para mergulhar nas tarefas e cuidar das suas responsabilidades sem enrolação! Mas depois, são as relações que ganham destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal. O amor conta com ótimas energias. Cor: PRETO Palpites: 45, 09, 11

VIRGEM

A Lua garante ótimas energias para as relações, além de uma dose extra de sorte para resolver um ou outro desafio que apareça. Aproveite as vibes para finalizar um serviço, dar uma mãozinha a alguém ou cuidar melhor da sua saúde. O amor promete momentos de pura paixão! Cor: VIOLETA Palpites: 39, 18, 09

LIBRA

Seu lado prático fala mais alto e você pode usar essas vibes para arrumar coisas em casa, realizar tarefas e até melhorar o astral com a família. Depois, pode ter ótimas ideias para o serviço. No amor, pode pintar briga, mas vão voltar às boas rapidinho! Cor: BRANCO Palpites: 18, 47, 45

ESCORPIÃO

Você conta com muito pique para se entender melhor com as pessoas. O diálogo segue em alta e uma boa conversa pode abrir muitas portas! A Lua muda para Aquário à tarde e vai movimentar os assuntos de sua casa e família. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 14, 31, 41

SAGITÁRIO

Você começa o dia contando com as melhores energias para dar um gás nas finanças, finalizar tarefas pendentes e compartilhar ideias! A comunicação está turbinada e vai ser fácil expressar o que pensa. No amor, invista no diálogo e capriche no romantismo. Cor: SALMÃO Palpites: 54, 25, 45

CAPRICÓRNIO

O dia começa com vibes maravilindas para resolver assuntos pessoais e movimentar seus contatos. Situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar bem, mas atenção para não exagerar nos gastos. Um pouco de ciúme pode temperar o amor, mas não exagere. Cor: VERDE Palpites: 17, 44, 06

AQUÁRIO

Você fica com a sua sensibilidade tinindo, e pode confiar na sua intuição para resolver qualquer desafio que pintar. À tarde, a Lua entra em seu signo e o astral será perfeito para cuidar de assuntos pessoais. Se o ciúme tumultuar o amor, uma boa conversa resolve o problema. Cor: GOIABA Palpites: 19, 12, 01

PEIXES

O dia favorece os seus contatos, e você pode contar com uma mãozinha amiga se precisar de ajuda ou conselho. Depois, é Marte que entra na jogada e envia energias poderosas para as finanças, Peixes! O amor sai ganhando se reforçarem a confiança um no outro. Cor: MARROM Palpites: 08, 15, 26