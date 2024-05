Novo mês, com gratas surpresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - A Lua entra na fase Minguante logo cedo e deve influenciar bastante as suas relações sociais! A vontade de aproveitar o feriado ao lado dos amigos e das pessoas mais íntimas deve falar mais alto, mas tenha cuidado com o ciúme. Sintonia ótima no amor. Cor: AZUL Palpites: 12, 30, 18

TOURO - Primeiro dia do mês com feriado é tudo de bom, só não convém adiar ou postergar assuntos urgentes, viu?. As coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas ao longo do dia, só reserve um tempo para relaxar e cuidar do seu bem estar. O clima tende a ficar mais íntimo no amor. Cor: VERDE Palpites: 23, 60, 06



GÊMEOS - O novo mês começa com mudanças, algumas boas, e outras nem tanto. Mas pode ter gratas surpresas com assuntos e pessoas diferentes. Só dê uma atenção especial à saúde, e tente recuperar suas energias para socializar e passear mais tarde. Clima bacana no amor. Cor: AMARELO Palpites: 53, 51, 44



CÂNCER - As atenções cancerianas ficam nas finanças. Mas nem todos os planos podem dar certo logo de cara, e convém abrir o olhão. Ainda bem que o astral melhora depois e você vai contar com sua percepção e esperteza para se dar bem! Desejos intensos no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 30, 10, 28



LEÃO - Leõezinhos vão começar o novo mês sonhando com mudanças e elas têm tudo para acontecer, só não convém ir com muita sede ao pote. Tenha mais paciência, deixe as coisas fluírem naturalmente e não force a barra com ninguém. Novidades incríveis devem surgir no amor! Cor: LILÁS Palpites: 52, 43, 61



VIRGEM - Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Esse é o recadinho para quem é de Virgem e quer começar o mês com tudo em cima. Alguns contratempos podem surgir, mas o clima vai melhorar. No amor, os desejos vão ficar à flor da pele. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 19, 27



LIBRA - A Lua brilha em seu paraíso e promete um feriado feito sob medida para você socializar, atrair amizades e muita diversão! Só não convém sair gastando sem critério, porque pode comprometer sua estabilidade material. Clima perfeito no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 61, 20, 25



ESCORPIÃO - A Lua Minguante aconselha a ir com calma na alma. Há sinal de altos e baixos com a família, então mostre mais jogo de cintura. Mas o astral vai dar uma guinada depois do almoço e a sintonia deve aumentar em suas relações. No amor, curta a companhia um do outro. Cor: PRETO Palpites: 19, 27, 10



SAGITÁRIO - Quer aproveitar tudo o que tem direito no feriado? Errada não tá, mas as estrelas recomendam a controlar os ímpetos e a sinceridade. A saúde também pode precisar de atenção extra, mas você vai esbanjar simpatia. Tudo lindo no amor. Cor: BRANCO Palpites: 54, 11, 36



CAPRICÓRNIO - Os assuntos financeiros estarão na ordem do dia e tudo indica que você vai começar o mês buscando alternativas para faturar. Foque no que precisa ser feito e evite gastar com coisas supérfluas. No amor, tenha tato para lidar com o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 49, 23, 22



AQUÁRIO - Maio chegou com feriado e a presença da Lua no seu signo, o que deve colocar as suas principais qualidades nos holofotes! Mas podem rolar instabilidades, então a dica é pegar mais leve com quem convive. A sintonia será perfeita no amor. Cor: PRATA Palpites: 47, 18, 11



PEIXES - Eita, o novo mês começa com altos e baixos, mas não permita que isso interfira em suas relações nem te distancie das pessoas queridas! Ainda bem que o clima vai dar uma guinada, e você deve sentir mais firmeza para superar bagacinhas. Vibe tranquila no amor. Cor: DOURADO Palpites: 48, 21, 19