HORÓSCOPO, 5/5: Até os astros resolveram tirar uma folga!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Até os astros resolveram tirar uma folga! Não tem nenhum aspecto alarmante no céu, e a Lua envia boas vibes para suas relações. Seu jeitão animado, sociável e descontraído vai dar as cartas e todos vão querer você por perto. No amor, use e abuse da sua seducência para envolver. Cor: ROXO Palpites: 18, 48, 27

TOURO

Domingo rima com descanso e se você quer sossegar no seu canto, pode estender a rede porque tudo indica que o dia será um prato cheio! Hoje o astral vai ficar mais propício para curtir seu espaço e suas coisas do que para sair e se aventurar por aí. No amor, mostre mais empatia. Cor: VERDE Palpites: 24, 51, 33

GÊMEOS

O fds está a toda, e o domingão promete ser dos mais movimentados em seus contatos e amizades, meu cristalzinho! Deixe a preguicinha de lado e bora combinar um programa divertido com a turma, porque momentos especiais devem rolar hoje. No amor, pense mais no amanhã. Cor: BEGE Palpites: 50, 33, 32

CÂNCER

Você vai contar com o incentivo da Lua para domingar com grandes ambições e a energia nas alturas! Não vai faltar vitalidade para ir à luta e correr atrás dos seus ideais, mas reserve um tempo para mimar as pessoas próximas. No amor, confie em seus encantos e vai com tudo. Cor: CINZA Palpites: 22, 31, 32

LEÃO

Quem dá sinal verde hoje é a Lua ariana! Ela promete um dia alegre, movimentado e animado para os leõezinhos. Bora tirar o pé da toca! Tudo indica que vai curtir momentos deliciosos em passeios e viagens. Afinidades em alta no amor. Cor: BRANCO Palpites: 05, 35, 44

VIRGEM

Seus instintos e seu dom para negociar estão acesos e você pode ter um domingão lucrativo, meu cristalzinho! Não perca chances de incrementar seus recursos, só não convém agir de forma precipitada nem tomar decisões impulsivas. No amor e no sexo, o clima vai ficar sedutor e envolvente. Cor: AMARELO Palpites: 52, 46, 45

LIBRA

Sua habilidade para se relacionar fica tinindo neste domingo e você vai saber exatamente como agir para driblar conflitos e ajustar interesses. Vai corresponder às expectativas e deve conseguir seu objetivo: agradar. Agora, as melhores vibes vão comandar o amor! Cor: GOIABA Palpites: 10, 37, 46

ESCORPIÃO

Quer aproveitar a folga para se exercitar, malhar e entrar em forma? Siga em frente porque você vai domingar com o maior pique! Mas vale reservar um tempo para o relax e se desligar para reabastecer as energias. No amor, mas o desejo de ser útil e cooperar deve falar mais alto. Cor: VERMELHO Palpites: 25, 52, 19

SAGITÁRIO

Domingou com ótimas vibes e quem promete é a Lua, que segue linda, leve e solta no setor mais positivo do seu Horóscopo! Embora não faça aspectos com outros astros, ela espalha energias benéficas e revela que você vai fazer o maior sucesso, principalmente no amor. Cor: AMARELO Palpites: 32, 44, 05

CAPRICÓRNIO

A Lua te convida a se desligar das preocupações, esquecer um pouco o trabalho e dar mais atenção à família. O domingão será propício para restabelecer alguns laços, então, aproveite o tempo livre para rever as pessoas queridas. No amor, não deixe o ciúme virar vilão no romance. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 46, 39

AQUÁRIO

O cenário fica bem animado em seus contatos e a Lua ariana vai deixar sua comunicação a todo vapor! Ela não faz aspectos com os astros, mas vai mandar boas vibes para você arrasar ao trocar ideias e experiências. Vibes ótimas no amor. Cor: MARROM Palpites: 51, 53, 42

PEIXES

A Lua vai impulsionar suas finanças e garante que você pode sair no lucro: ligue a anteninha e explore sua intuição! Mas convém agir rápido e não deixar nada para depois ou pode ficar apenas na vontade de ver a cor do dinheiro. No amor, cobranças podem provocar torta de climão. Cor: LILÁS Palpites: 02, 11, 07