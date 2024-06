HORÓSCOPO, 30/5: A Lua circula em seu signo e garante que você vai quintar com sorte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua troca vibes tensas com Vênus e o Sol, recomendando mais diplomacia e jogo de cintura com quem convive e trabalha. O bom é que você conta com determinação para afastar as bagacinhas, o que deve aliviar a barra. O amor conta com surpresas gostosinhas. Cor: ROXO Palpites: 45, 09, 39

TOURO

As tentações de consumo podem fazer seu lado prudente ir pro beleléu, então convém refletir com calma antes de tomar decisões impulsivas. Siga com o firme propósito de não deixar o dindim voar da carteira! Astral mais estável no amor. Cor: PRETO Palpites: 04, 32, 31

GÊMEOS

A Lua vai deixar seu astral mais motivado e inspirado para ir atrás do que ambiciona, bebê! Mostre do que é capaz. Mas pese bem os prós e contras do que fizer ou decidir, pois nem tudo pode sair como quer. As coisas devem fluir numa ótima no amor. Cor: LILÁS Palpites: 38, 02, 07

CÂNCER

A Lua pisciana fortalece sua sensibilidade, sua espiritualidade e traz energias benéficas para você quintar com paz e harmonia! Pena que imprevistos podem surgir para testar a sua fé: não se deixe abalar. Sintonia altíssima no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 18, 11, 56

LEÃO

Transformações e situações inesperadas estão previstas e convém se ligar, mas mudanças também podem ser estimulantes. Aproveite para repensar algumas coisas e se livrar do que não te faz bem, inclusive hábitos que prejudicam a saúde. No amor, os desejos vão arder. Cor: LARANJA Palpites: 28, 37, 12

VIRGEM

De início, pode se dar bem em parcerias e iniciativas, mas depois o astral vai virar e há risco de perrengue com quem não se afina muito. Convém ser mais tolerante e pegar leve nas emoções pra não provocar torta de climão! Tudo na boa no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 31, 50

LIBRA

Assuntos de rotina vão concentrar suas atenções e você pode ter muita coisa pra resolver, e será preciso ter calma. Tenha muito foco para não perder a paciência! No amor, talvez tenha que fazer algumas concessões e aparar arestas. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 25, 07

ESCORPIÃO

Você vai quintar em companhia da sorte, esbanjará charme, criatividade e vai se destacar em tudo o que fizer! Só não marque touca, pois aborrecimentos e bagacinhas ainda poderão rolar. Clima mais leve e descontraído no amor. Cor: ROSA Palpites: 51, 42, 14

SAGITÁRIO

A sua afetividade vai aflorar, e será o momento de reforçar os laços de carinho e se dedicar aos assuntos domésticos e familiares. A família pode até contribuir com interesses relacionados ao trabalho! No amor, vire as páginas do passado. Cor: SALMÃO Palpites: 52, 54, 16

CAPRICÓRNIO

A Lua vai realçar sua simpatia, boa lábia e deixar sua imaginação brilhar, sinal de que você tem tudo para pontuar alto! Só convém abrir o olhão com atritos com quem convive e trabalha. O amor vai contar com mais sintonia. Cor: PINK Palpites: 33, 23, 32



AQUÁRIO

Quintou bem quintado pra quem precisa incrementar os ganhos e a Lua vai dar uma força para reforçar o orçamento. Só é melhor dobrar a prudência para não gastar como se não houvesse amanhã, viu? No amor, confie mais em seu taco. Cor: VERDE Palpites: 51, 42, 40

PEIXES

A Lua circula em seu signo e garante que você vai quintar com sorte, portanto, aproveite o dia para fazer tudo o que pretende. Mas não dê bobeira entre no período da tarde, quando o clima pode ficar tenso em suas relações. No amor, seu charme vai ser irresistível! Cor: BRANCO Palpites: 23, 51, 33