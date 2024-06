Prefeitura de Bezerros confirma programação do São João na Serra Negra 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura de Bezerros divulgou, nesta quarta-feira (29), as datas e atrações já confirmadas para o São João na Serra Negra em 2024. Os festejos, considerados Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, começam no dia 15 de junho e seguem até o dia 30 de junho, tanto no palco principal, quanto no cultural, com atrações locais e regionais. Já na cidade do Agreste, os festejos encerram no dia 07 de julho, na Rua da Matriz.

Marcado como polo de um dos principais festejos juninos de Pernambuco, o São João na Serra Negra atrai, todos os anos, turistas e visitantes do Brasil inteiro, que buscam aproveitar o autêntico e tradicional forró pé de serra atrelado ao clima frio. Já no primeiro final de semana (dias 15 e 16 de junho), sobem ao palco principal os artistas Flávio José, Flávio Leandro, Rei do Cangaço, Waldonys, Assisão e outras atrações.

Os festejos do São João na Serra Negra, considerados Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, começam no dia 15 e seguem até o dia 30 de junho - GECOM / PMB

Com temperatura média de 16 graus e sensação térmica que chega a 12 graus, milhares de forrozeiros vão até o São João na Serra Negra no segundo final de semana (dias 22, 23 e 24 de junho) para curtir os shows que vão ficar por conta de Lady Falcão, Nena Queiroga, Cezzinha, Novinho da Paraíba, Cristina Amaral, Higor Henrique, Geraldinho Lins, Daniel Gouveia, Almir Rouche, entre outros.

Já na reta final do São João (29 e 30 de junho) tem o poeta Petrúcio Amorim, Santanna - O Cantador, Morganna Bernardo, Benil, Dudu do Acordeon, Michel Diniz, Nordestinos do Forró, Irah Caldeira e muito mais.

Do sítio à cidade

O São João do Sítio à Cidade também vai marcar presença este ano em diferentes distritos e comunidades da Zona Rural do município. E, no dia 7 de julho, será a vez do São João na cidade, fechando às festividades juninas de Bezerros com a grande atração já confirmada, João Gomes.

Programação do São João na Serra Negra, em Bezerros

Dia 15/06 - Sábado

12h - Rei do Cangaço

14h - Forretrô

16h - Flávio José

18h - Flávio Leandro

20h - Amannda Leão

Dia 16/06 - Domingo



12h - Luizinho Moreno

14h - Waldonys

16h - Quinteto Violado

18h - Assisão

20h - Walter lins

Dia 22/06 - Sábado



12h - Damião Motta

14h - Rodrigo Raposo

16h - Cezzinha

18h - Nena queiroga

20h - Igor henrique

Dia 23/06 - Domingo



12h - Ciel Santos

14h - Novinho da Paraíba

16h - Lady Falcão

18h - Cristina Amaral

20h - Marcão Noventta

Dia 24/06 - Segunda-feira



12h - Daniel Gouveia

14h - Geraldinho Lins

16h - Almir Rouche

18h - Henrique Barbosa

20h - Azulinho

Dia 29/06 - Sábado



12h - Pau no Xote

14h - Michel Diniz

16h - Irah Caldeira

18h - Petrúcio Amorim

20h - Dudu do Acordeon

Dia 30/06 - Domingo



12h - Anderson Alves

14h - Nordestinos do Forró

16h - Morganna Bernardo

18h - Benil

20h - Santanna