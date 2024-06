RESUMO DAS NOVELAS, 31/5: No jantar, Julieta fica entediada por Diego só falar dele, em A Infância de Romeu e Julieta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Os estudos de Ángela dão frutos e ela consegue mais trabalho, enquanto Alma e Mirta planejam se livrar dela. Memo retorna à cidade e a audiência de conciliação entre Álvaro e Ángela se aproxima.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

No jantar, Julieta fica entediada por Diego só falar dele. Vera confronta Glaucia e pergunta se ela roubou a joia; Glaucia mostra que tem um colar parecido com o que Vera perdeu. Após declaração de amor, Patrick ignora Karen. Ellen e Ian conseguem recuperar um livro de Shakespeare que estava com Trapaça. Na luta da academia, Mariana dá um soco forte em Laura, que cai no chão Leandro dá a chance de Glaucia admitir se fez algo de errado enquanto estava na presidência da Monter Holding; Glaucia alega que não tem nada para confessar e que vai viajar por um tempo.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

A caravana de Abrão retorna ao acampamento. Agar fala mal de Sarai para Abrão. A presença de Massá incomoda a todos no acampamento. Ló decide partir para Sodoma. Abrão tranquiliza Sarai. Deus fala com Abrão. Sarai faz uma proposta à Agar. Deus pede um sacrifício a Abrão. Abrão avisa que fará uma aliança com Deus.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Quinota aceita se casar com Artur. Ariosto reage à fala de Paula Alexandre e rasga a intimação judicial. Aldenor, Nastácio, Benvinda e Margaridinha se desentendem por conta das roupas da loja de Corina. Vespertino acredita que Deodora não tem um plano contra Zefa Leonel. Marcelo e Seu Tico Leonel discutem na igreja de Padre Zezo. Sabá Bodó e Nivalda constrangem Aldenor a conseguir os documentos das terras de Zefa Leonel. Marcelo afirma a Deodora que tem um plano para destruir os Leonel. Na igreja, Deodora finge confessar seu amor por Seu Tico Leonel.



(19h45) Família é Tudo

Vênus exige que Netuno/Léo e Tom a deixem sozinha. Plutão afasta Max de Nicole. Murilo se angustia perto de Electra. Marieta desconfia das atitudes de Júpiter com Lupita. Andrômeda descobre que ganhou de Sheila no karaokê porque Chicão subornou os jurados. Lulu termina o namoro de Andrômeda e Chicão. Tom percebe que pode ter caído em uma armação para separá-lo de Vênus. Luca pede ajuda a Murilo para comprar um anel de noivado para Electra. Vênus pede para conversar com Netuno/Léo. Tom confronta Paulina sobre o mal-entendido no chalé.

(21h20) Renascer

José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar. José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.