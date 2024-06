RESUMO DAS NOVELAS, 1º/5: Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rede Globo

(18h40) No Rancho Fundo

Padre Zezo confronta Seu Tico Leonel, e Marcelo e Deodora comemoram o sucesso de seu plano. Zefa Leonel conversa com Juquinha, que afirma ter sido cuidado por Blandina. Padre Zezo acusa Seu Tico Leonel por ter ouvido a confissão de Deodora em seu lugar.

Caridade insinua a Margaridinha e Benvinda que ambas foram enganadas por Corina. Blandina manipula Zé Beltino. Margaridinha enfrenta Quintilha e hospeda Caridade em seu quarto. Zé Beltino apresenta Blandina como sua noiva para Zefa Leonel.

(19h45) Família é Tudo

Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia. Vênus tira satisfações com Netuno/Léo por seu comportamento com Tom. Electra reage insegura ao convite para se apresentar com sua turma de dança.

Murilo tenta não demonstrar sua tristeza diante de Luca. Hans pensa em sabotar instalação no restaurante da galeria. Leda marca encontro com um homem pelo aplicativo de namoro. Vênus e Luca assinam contrato com a empresa que fará projeto com a Fundação. Chantal alerta Tom para um golpe sofrido por Ramón na empresa. Netuno/Léo incentiva Vênus a não perdoar Tom. Luca pede Electra em casamento.

(21h20) Renascer

José Inocêncio diz a Bento que eles oferecerão consultoria jurídica a Dona Patroa para auxiliá-la no divórcio. Lu comenta com Morena que sua família tem posses. Inácia teme pelo que Mariana seja capaz de fazer contra José Inocêncio.

Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar. João Pedro afirma a Sandra que, se José Inocêncio não aceitar seu filho, ele não irá mais considerá-lo como seu pai. Eliana incentiva Dona Patroa a ficar com Rachid. José Inocêncio pede desculpas ao Pastor Lívio. Augusto e Buba contam a Teca que Du está vivo.