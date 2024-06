São João de Caruaru 2024: Confira a programação de todos os polos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São João de Caruaru terá 12 polos, incluindo Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, Alto do Moura, Quadrilhas e Camarão

O São João de Caruaru, um dos maiores do Brasil, inicia neste sábado (1º) a programação do seu principal polo: o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Serão mais de 60 atrações para um público estimado em 80 mil pessoas por noite.

Para começar, neste sábado (1º), o Pátio abre espaço para o baiano Carlinhos Brown junto ao Maestro Mozart e uma orquestra de pífanos - instrumento de sopro de madeira, similar a uma flauta, popular no Nordeste.

Além deles, Flávio José, Jorge de Altinho e o vaqueiro Mano Walter. Mais 11 polos são responsáveis por animar os forrozeiros com mais de 50 atrações para crianças, adultos, idosos e famílias.

Até 29 de junho, o São João de Caruaru vai ser palco para atrações como Roupa Nova, Joelma, Raça Negra, Luan Santana, Flávio José, Mano Walter, Blitz, Paulo Miklos, Henrique e Juliano, Ivete Sangalo e, pela primeira vez, uma atração internacional, o grupo Double You.

Polos do São João de Caruaru

Além do Pátio, existem muitos outros polos que podem ser visitados pelo público. São eles:

Pátio de Eventos



Polo Alto do Moura



Polo Camarão



Polo Quadrilhas



Polo Repente



Polo Instrumental Rildo Hora



Polo Juarez Santiago



Polo Casa Rosa



Polo Bacamarteiros



Polo Infantil



Polo Pífano

São João de Caruaru em números

Com um investimento em torno de R$ 40 milhões e uma movimentação econômica estimada em R$ 650 milhões, os festejos garantem não só alegria e atrações culturais, mas também renda e emprego. A estimativa é de que 15 mil postos de trabalho sejam gerados.

"A cidade toda passa o ano na expectativa para esse momento. Muitas famílias que comercializam no São João vivem o ano todo dessa renda. É um momento muito importante para a economia de toda a região", explica o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Nesta matéria, você irá conferir a programação detalhada de cada polo do São João de Caruaru.

Confira a programação dos polos do São João de Caruaru:

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

Sábado – 1° de junho

Carlinhos Brown

Orquestra de Pífanos de Caruaru

Flávio José

Jorge de Altinho

Mano Walter

Domingo – 2 de junho

Cavaleiros do Forró

Limão com Mel

Priscila Senna

Léo Santana

Quinta-feira – 6 de junho (noite católica)

Thiago Brado

Adriana Arydes

Sexta-feira – 7 de junho

Elba Ramalho

Joelma

Projeto À Vontade o Show (Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar)

Sábado - 8 de junho

Batista Lima

Bell Marques

Henrique e Juliano

Domingo – 9 de junho

Samya Maia

Tarcísio do Acordeon

Mastruz com Leite

Dorgival Dantas

Quarta-feira - 12 de junho

Roupa Nova

Calcinha Preta

Amado Batista

Double You (primeira vez que o São João terá uma atração internacional)

Quinta-feira – 13 de junho (noite evangélica)

Yonara

Isaias Saad

Davi Sacer

Sexta-feira – 14 de junho

Tropykália

Wallas Arraes

Alcymar Monteiro

Claudia Leitte

Sábado – 15 de junho

Calango Aceso

Iguinho e Lulinha

Henry Freitas

Ivete Sangalo

Domingo – 16 de junho

Solange Almeida

Raphaela Santos

Simone Mendes

Quinta-feira – 20 de junho

Manu Batidão

Menos é Mais

Hugo e Guilherme

Sexta-feira – 21 de Junho

Beto Barbosa

Raça Negra

Maiara e Maraisa

Nathalia Calazans



Sábado – 22 de Junho

Benil

Luan Santana

Matuê

Matheus e Kauan

Domingo – 23 de Junho

Mateus Fernandez

Magníficos

Zé Neto e Cristiano

Segunda-feira – 24 de Junho

Petrucio Amorim

Alok

João Gomes

Sexta-feira – 28 de Junho

Caviar com Rapadura

Israel Filho

Bruno e Marrone

Sábado – 29 de Junho

Douglas Leon

Todos Cantam Caruaru/ Forró Gigante

Gustavo Mioto

César Menotti e Fabiano

Polo Alto do Moura

Domingo - 2 de junho

Forró Quentão

Adelmário Coelho

Geraldinho Lins

Sábado - 8 de junho

Banda Aquários

Capital do Sol

Santanna, O Cantador

Domingo - 9 de junho

Humberto Bonny

Big Band a Nordestina

Vilões do Forró

Sábado -15 de junho

Gitana Pimentel

Amazan

Novinho da Paraíba

Domingo - 16 de junho

Targino Gondim

Nádia Maia

Caninana

Sábado - 22 de junho

Renan Cruz

Silvana Salazar

Alex Júnior

Domingo - 23 de junho

Sebastian Silva

Forró da Brucelose

Maciel Melo

Segunda - 24 de junho

Renilda Cardoso

Alysson

Edu e Maraial

Sábado - 29 de junho

PV Calado

Vicente Nery

Capim com Mel

Polo Camarão

Sábado - 1 de junho

Galego de Tapera

As Severinas

Didi Caruaru

Luan Nascimento

Banda Fixação

Domingo - 2 de junho

SP Forró com par. Azulinho

Trio Dona Zefa

Trio Beijo da Moça

Trio da Lua

Trio Sabiá

Quarta-feira - 5 de junho

Gean Mota

Fábio Duarte

Jô Caruaru

Banda Ozz Estilizoz

Quinta-feira - 6 de junho

Leonora Moreno

Carlinhos Nova

Amigos Sertanejos

Banda do Batista

Sexta-feira - 7 de junho

Valdinho Paes

Família Salustiano

Galeguinho de Gravatá

Paulo Matricó

Sábado - 8 de junho

Floro Júnior Luciano Magno

Ailton Martis

Geraldo Carodo

Nego do Acoderon

Domingo - 9 de junho

Gilsinho Costa

Andrezza Formiga

Isabela Moraes

Banda de Píganos Zé do Estado

Quarta-feira - 12 de junho

Banda Forró de Mais

Os Corceis

Michel Brocador

Luiz Wilson

Quinta-feira - 13 de junho

Forró de Cavaco

Forró do Loirão

Roberto Cruz

Carlinhos Pompom

Sexta-feira - 14 de junho

Matheus Santos

Juarez

Liv Moraes

Banda Luará

Sábado - 15 de junho

Ivson Trio

Charles Theone

Eic Moreira

Cleomam e Banda Chamego

Forró D2

Domingo - 16 de junho

Derso Luiz e Banda

Renatto Pires

Anderson do Pife e seu Terno de Zambumba

Adelma Costa

Polo Juarez Santiago

Sábado - 1 de junho

Trio Regis - Marcha Lenta

Trio Duda do Acordeon

Trio Galego da Tapera

Trio Fábio Aladdin

Trio Givandro do Acordeon

Domingo - 2 de junho

Trio Baião de Três

Ivsion Trio

J. Junior e Trio Forró do Bom

Marlene do Forró do Trio

Quarta-feira - 5 de junho

Trio Bigodinho dos 8 Baixos

Trio Aconchego Nordstino

Rivo Trio

Trio Alternativo do Forró

Quinta-feira - 6 de junho

Trio Arco Íris

Trio Ardentes do Forró

Trio Arupomba

Trio Asa Branca

Sexta-feira - 7 de junho

Trio Baião de Vitalino

Trio Vozes da Seca

Trio Caruara

Trio Brilho da Terra

Sábado - 8 junho

Trio Bulir com Tu

Trio Forró Quentão

Trio Fole do Ouro

Trio Busca Pé

Trio Café com Leite

Domingo - 9 de junho

Trio Bau dos Oito Baixos

Trio Cactus

Trio Camaleão

Trio Carrapicho

Quarta-feira - 12 de junho

Trio Chá de Limão

Trio Caruru

Trio Cheiro de Alecrim

Trio Claudemir do Forró

Polo Quadrilhas

Polo Repente

Polo Instrumental Rildo Hora

Polo Casa Rosa

Polo Bacamarteiros

Polo Infantil

Polo Pífano

Confira a programação completa clicando aqui.