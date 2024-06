Vá atrás do que te faz feliz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - A Lua faz apenas aspectos positivos no céu e será uma grande aliada, prometendo uma sexta gloriosa no lado profissional e material. E se tiver foco e determinação, vai fechar o mês com o bolso cheio de dindim. No amor, os momentos íntimos serão os pontos altos. Cor: CINZA Palpites: 49, 05, 22



TOURO - Os astros capricharam no arranjo celeste e desenham o cenário perfeito para realizar seus sonhos, ideais e esperanças. Você tem tudo para fechar o mês de maio com seus planos a milhão e o saldo será muito positivo no trabalho, na carteira e no coração! Cor: PRETO Palpites: 18, 36, 34



GÊMEOS - Você vai contar com todo estímulo de que precisa para vencer desafios e vai esbanjar criatividade e competência. Tem tudo para ir em direção ao sucesso, só não comente suas vitórias e seus triunfos com os outros! No amor, não vai economizar carinho. Cor: CEREJA Palpites: 34, 16, 09



CÂNCER - Hoje as estrelas dão todo incentivo para você ir atrás do que te faz feliz e garantem que novos horizontes vão se abrir. Mudanças positivas devem rolar, e há belas chances de realizar sonhos que persegue há tempos. Grandes alegrias no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 43, 16, 36



LEÃO - Os astros revelam que há boas chances de fechar o mês com prosperidade na carreira e a conta bancária no azul, bebê! Sua percepção estará de plantão na hora de lidar com dinheiro e você tem tudo para sair no lucro se seguir os seus instintos. No amor, a fogosidade do seu signo fica explícita! Cor: AMARELO Palpites: 35, 08, 41



VIRGEM - O último dia de maio chega com excelentes promessas e você pode fechar o mês com conquistas gloriosas! Mercúrio e Urano revelam que novidades superpositivas estão a caminho e devem proporcionar grande satisfação. No amor, a sintonia será total. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 07, 20



LIBRA - Boas vibes vão comandar o seu astral ao longo desta sexta e tudo deve fluir como espera na vida profissional e financeira. Também pode resolver pendências e assuntos que vive adiando por falta de tempo, oportunidade ou estímulo. O amor ganha ares vibrantes. Cor: BRANCO Palpites: 20, 43, 07



ESCORPIÃO - Sextou, meus irmãos e minhas irmãs astrais! O cenário não poderia ser melhor, e você pode encerrar o mês com chave de ouro. A Lua segue no seu paraíso e garante que conquistas espetaculares podem ser em várias áreas da vida. No amor, espere surpresas deliciosas! Cor: ROSA Palpites: 56, 45, 02



SAGITÁRIO - Seu jeito fica mais caseiro, só não pode deixar as demandas em segundo plano, até porque boas oportunidades vão surgir. Tudo indica que vai fechar o mês com saldo positivo, desde que faça sua parte. No amor, o astral tá tranquilo, tá favorável. Cor: GOIABA Palpites: 19, 39, 03



CAPRICÓRNIO - Seus talentos, habilidades e sua comunicação vão brilhar e abrir os caminhos para você lacrar e arrasar em tudo o que fizer. Pode e deve se valer da sua inteligência e criatividade para ganhar dinheiro, e a sorte está de plantão! As melhores energias vão marcar presença no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 19, 16, 10



AQUÁRIO - Você vai sextar com boas oportunidades para tirar a barriga da miséria, justamente quando mais precisa do dindim na conta! O trabalho deve render bastante e não vai faltar tranquilidade para você terminar tudo o que precisa durante o expediente. Clima mais acolhedor no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 54, 57



PEIXES - A Lua segue toda linda e leve no seu signo e só faz aspectos positivos, espalhando vibes excelentes que devem favorecer seus interesses em todas as áreas. Sua criatividade fica no auge, e você tem tudo para levar vantagem com boa lábia. Romantismo e muita sintonia no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 48, 55