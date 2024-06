Segure os planos mirabolantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - Você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus sonhos! Aproveite essa energia toda para batalhar pelo que sempre quis. E o seu jeito será o segredo para se aproximar das pessoas. As estrelas enviam as melhores vibes para o amor. Cor: SALMÃO Palpites: 34, 36, 25



TOURO - A Lua segue infernizando seu signo, e avisa que não é hora de compartilhar seus sonhos nem de fazer planos mirabolantes. A boa notícia é que o domingão será perfeito para curtir o seu canto, descansar e recuperar as energias. No amor, aja com cautela. Cor: AMARELO Palpites: 21, 45, 09



GÊMEOS - O domingo começa com pique total para você correr atrás dos seus sonhos e até sair da sua zona de conforto. As melhores vibes estão reservadas para as amizades, que ganham destaque e prometem muita diversão. O companheirismo e o carinho marcam o amor. Cor: LILÁS Palpites: 58, 59, 13



CÂNCER - Seu lado ambicioso continua em alta neste domingo, e vale a pena prestar atenção em qualquer oportunidade. Você pode se importar mais com a imagem que passa aos outros. O amor tem tudo para ficar mais sólido. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 03, 18



LEÃO - Aposte no seu carisma para driblar as diferenças, porque seu o bom–humor tem tudo para contagiar os outros. A vontade de se aventurar por aí ajuda a movimentar o dia e a animar o seu coração! Bom humor e imaginação serão importantes para agitar o amor. Cor: PRETO Palpites: 26, 17, 08



VIRGEM - O astral é favorável para encerrar pendências e assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo. Sua intuição está ligada, e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos avisos que receber. Momentos intensos no amor! Cor: AZUL Palpites: 11, 16, 52



LIBRA - As estrelas avisam que os seus relacionamentos contam com as melhores vibes astrais neste domingo! Deixe a solidão bem longe, porque tudo será mais divertido se tiver companhia. O amor conta com uma dose extra de romantismo e cumplicidade. Cor: CREME Palpites: 05, 35, 23



ESCORPIÃO - Talvez tenha que reservar um tempinho para cuidar de assuntos de rotina, e colocar as suas obrigações em ordem. A saúde também precisa de um pouco mais de cuidado da sua parte. No amor, não deixe a rotina atrapalhar. Cor: BEGE Palpites: 41, 59, 14



SAGITÁRIO - Com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, você vai fechar o final de semana esbanjando simpatia e alto–astral! A sorte sorri para o seu lado, há chance de se dar bem em jogo, rifa, aposta ou sorteio. No amor, ninguém vai resistir aos seus encantos! Cor: BRANCO Palpites: 38, 36, 11



CAPRICÓRNIO - As estrelas destacam seu lado mais caseiro e você pode aproveitar o domingo para descansar e ficar perto da família. E relembrar o passado, e curtir o pessoal de casa tem tudo para aquecer seu coração. Boas vibes no amor. Cor: ROXO Palpites: 03, 45, 57



AQUÁRIO - Esbanjando energia, você vai dar um show na hora de se comunicar com os outros, seja em casa, com os amigos ou conhecendo gente nova. Aproveite para colocar o papo em dia com gente querida! O amor ganha mais alto–astral e muito carinho. Cor: CINZA Palpites: 44, 33, 42



PEIXES - Apesar do final de semana, os astros enviam ótimas energias para você se concentrar em tudo o que envolve dinheiro. Até pode passear e fazer umas comprinhas, só não vale gastar mais do que pode, ok? No amor, cuidado para não ter apego demais. Cor: AMARELO Palpites: 18, 19, 09