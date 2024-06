HORÓSCOPO, 4/6: A Lua reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você começa o dia com muitas oportunidades de engordar o seu bolso, desde que mantenha o foco no que é realmente importante. As comunicações também contam com energias poderosas! O amor pode ficar mais animado, desde que pegue leve no ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 02, 25, 43

TOURO

A Lua reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos, um sinal de que terá habilidade para correr atrás do que deseja. Mas é nas finanças que você tem tudo para brilhar! No amor, dê uma maneirada no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 21, 54, 39

GÊMEOS

A Lua segue infernizando o seu signo, mas troca likes com outros astros e pode favorecer a vida profissional. Se agir discretamente, você tem mais chance de melhorar sua imagem e até subir na carreira. No amor, deixe a insegurança bem longe. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 27, 25

CÂNCER

Aproveite para fazer planos a longo prazo e até se arriscar um pouco mais enquanto persegue suas metas! E as amizades seguem em destaque, e podem influenciar até mesmo na sua vida profissional. No amor, valorize os pontos em comum. Cor: CINZA Palpites: 56, 38, 29

LEÃO

Se depender da Lua, a carreira deve concentrar a sua atenção, e você não medirá esforços para alcançar o que quer. Pode conseguir o reconhecimento que merece, mas talvez precise fazer alguns ajustes. No amor, capriche na sensualidade! Cor: ROSA Palpites: 61, 25, 16

VIRGEM

A Lua anima seus planos para uma viagem, e você via ter facilidade para estabelecer contato com quem mora longe. Bom momento para agir em grupo, mas sem deixar as suas maiores ambições de lado, Virgem. Espante a rotina no amor. Cor: ROXO Palpites: 48, 03, 39

LIBRA

O dia reserva surpresas, mas tudo indica que elas serão positivas para os seus interesses. Se pensa em tentar algo novo, vá em frente e coloque as mãos na massa! Também pode ter boas novas na saúde. No amor, a paixão vai tacar fogo no parquinho. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 50, 14, 51

ESCORPIÃO

O segredo para o sucesso será se unir às pessoas que têm os mesmos ideais e sonhos que você. Só seja flexível para se adaptar às mudanças que podem surgir ao longo do dia. No amor, use o seu poder de sedução! Cor: CREME Palpites: 50, 14, 23

SAGITÁRIO

A Lua vai ajudar você a manter o foco no trabalho nesta terça, Sagita, e a sua dedicação vai ser notada! Aproveite as good vibes para resolver algumas tarefas que vinha adiando, e até para formar parcerias. O amor segue protegido. Cor: VERMELHO Palpites: 18, 34, 19

CAPRICÓRNIO

Seu charme vai ser seu maior trunfo para convencer as pessoas e conseguir o que deseja. Tudo indica que vão chegar boas novas envolvendo dinheiro, mas isso vai depender do seu esforço. Há sinal de momentos carinhosos e intensos no amor. Cor: LARANJA Palpites: 03, 39, 48

AQUÁRIO

Assuntos domésticos prometem ocupar a sua atenção. Se anda planejando algumas coisas, é hora de transformar essas metas em realidade! No trabalho, seu jeito mais prático e dedicado tem tudo para impressionar. No amor, curta cada momento! Cor: AZUL Palpites: 20, 47, 43

PEIXES

Use e abuse do seu raciocínio rápido pra resolver qualquer tarefa, mostre suas ideias, ouça o que os colegas pensam e aprenda coisas novas. Um bom papo será a melhor maneira de acabar com as dúvidas e resolver um mal-entendido. No amor, aposte no alto–astral. Cor: LILÁS Palpites: 11, 43, 25