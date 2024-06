HORÓSCOPO: Trace os planos, mas não os mostre a qualquer um

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - A entrada de Mercúrio em Gêmeos destaca a comunicação e você pode aproveitar as boas energias para ampliar seu círculo social. Mas também há boas novas envolvendo dinheiro! No amor, um bom papo ajuda a resolver qualquer perrengue. Cor: CEREJA Palpites: 10, 52, 46



TOURO - A Lua está no seu signo, sinal de que você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus interesses! Vai sobrar disposição para focar nas suas metas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. No amor, reforce a confiança, ok? Cor: VERMELHO Palpites: 39, 37, 57



GÊMEOS - As estrelas enviam energias poderosas! Aproveite para traçar planos audaciosos, mas não os mostre para qualquer um. E com Mercúrio brilhando em seu signo, a comunicação será sua melhor arma. Uma conversa sincera pode melhorar o amor. Cor: AMARELO Palpites: 57, 19, 28



CÂNCER - Com seu interesse voltado para os seus maiores sonhos, você pode se sair bem se manter o foco nos resultados. Mas nem tudo é perfeito, e você precisa ter cautela com rivalidade e até discussão nas amizades. No amor, invista no companheirismo. Cor: VIOLETA Palpites: 18, 36, 57



LEÃO - As tarefas que podem ser feitas em equipe ajudam a melhorar a produtividade, mas ligue suas antenas para identificar rivalidades. Sua ambição também aumenta e pode trazer bons resultados! No amor, maneire nas cobranças. Cor: AZUL Palpites: 57, 18, 45



VIRGEM - Mercúrio ativa seu lado mais ambicioso, e boa parte da sua atenção deve se voltar para as decisões que envolvem a sua carreira. É um ótimo momento para repensar algumas coisas e rever estratégias. O amor conta com uma dose extra de bom humor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 48, 55, 37



LIBRA - Mercúrio envia vibes poderosas para melhorar a cooperação com colegas e amigos, e até planejar uma viagem. E com a Lua em Touro, vai sobrar disposição para fazer uma mudança mais profunda. No amor, redobre a cautela para evitar brigas. Cor: VERDE Palpites: 24, 23, 04



ESCORPIÃO - Se depender da Lua, que entra em Touro hoje, você começa a semana com mais disposição para interagir com as pessoas. E como as energias são mais do que favoráveis aos seus interesses, você vai sair ganhando hoje. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: PRETO Palpites: 40, 49, 13



SAGITÁRIO - A entrada da Lua em Touro destaca os assuntos do dia a dia, e talvez tenha que redobrar o esforço para lidar com as tarefas e obrigações. Mas o céu também envia vibes poderosas para suas interações com as pessoas! Cuidado pra rotina não tirar o brilho do amor. Cor: PRATA Palpites: 56, 36, 47



CAPRICÓRNIO - A Lua vai brilhar em seu paraíso astral logo cedo, trazendo as melhores energias para você começar a semana a todo vapor! Mas tenha um cuidado maior com a sua grana, porque o risco de prejuízo vai rondar o seu bolso. No amor, cuidado com a possessividade. Cor: DOURADO Palpites: 48, 01, 55



AQUÁRIO - Mercúrio vai garantir uma dose extra de sorte para os seus interesses, e também destaca sua habilidade nas comunicações. A Lua brilha em Touro vai favorecer os momentos em família. O amor ganha mais estabilidade, romantismo e proteção. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 38, 25



PEIXES - A entrada de Mercúrio em Gêmeos envia energias poderosas para você conquistar algo importante junto com a família. E com a Lua brilhando em Touro, sua habilidade para se expressar tem tudo para crescer. No amor, escolha as palavras com cuidado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 17, 51, 44