Priscila Senna celebra sucesso de ‘Te Beijo Chorando’ e vai lançar EP gravado em praça de Sergipe

Após dar largada em sua agenda de São João, a cantora Priscila Senna também prepara o lançamento de seu novo EP, "Priscila Senna na Rua", gravado em uma praça pública na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. São seis faixas inéditas que transitam entre brega, arrocha e bachata, com todo o romantismo que faz parte da assinatura da vocalista.

"Sergipe tem o meu coração. Sempre que vou para lá, é muito incrível como a galera me abraça. Foi o primeiro lugar que pensamos quando decidimos gravar fora de Pernambuco. Tenho um fã clube muito grande lá, por um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo", diz Priscila Senna, ao JC.

O repertório conta com composições de Elvis Pires, grande parceiro da cantora. "Ele sempre tem músicas guardadas para lançar. Falamos muito de amor, declarações, empoderamento. Estou muito ansiosa, pois será algo totalmente inédito, e meu último lançamento trouxe mais regravações.”

Te Beijo Chorando

O novo projeto vem após o sucesso do EP "Bar da Priscila Senna", que trouxe, inclusive, regravações de bregas do passado. "O Bar da Priscila era um momento que eu já tinha no meu show, mas dessa vez quis trazer bandas do Recife, pois nos shows eu cantava músicas de uma galera mais nacional", diz.

O EP "Bar da Priscila Senna" também rendeu o sucesso "Te Beijo Chorando", que se destacou nas plataformas digitais oito meses após seu lançamento. "Isso acontece muito na minha carreira. A maioria das músicas só acontece depois de um certo tempo. Já são 3 milhões no Spotify e 7 milhões no YouTube. Estou muito feliz, pois a música é linda. Foi bem inesperado, mas no fundo eu já esperava pois ela é muito linda."

São João

Para o período junino, Priscila Senna vem se preparando fisicamente desde o mês de maio. "Estou me medicando, tomei vitaminas injetáveis e evito alimentos e bebidas geladas. Estou cuidando da minha voz e tentando dormir, pois tenho muita dificuldade. Mas, venho me cuidando muito. No Carnaval, tive de cancelar seis shows e não quero passar por isso no São João".