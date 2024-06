RESUMO DAS NOVELAS, 4/6: Abrão não gosta do convite feito pelo Faraó à Sarai, em Gênesis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro garante ao juiz que está disposto a dar apoio a Angela já que lhe prometeu que a ajudaria a se tornar uma grande médica, mas ela se recusa, Álvaro consegue transferir Clarita para o hospital da família Vega e divide com ela Darío que ele amava. converse com a irmã dele, pois com ela você poderia conversar sobre qualquer assunto. Gerardo não hesita em confrontar o genro. Beatriz, sentindo-se melhor com a terapia que Angela lhe deu, propõe que ele trabalhe para ela. Sandro descobre que Darío é seu filho e Álvaro garante a Angela que é uma tortura viver com Samanta, pelo que sente pena, mas ela lhe conta. . Faz saber que você estabeleceu um preço e agora o está pagando. Darío não consegue acreditar que a sua mãe perdoou o homem que os abandonou e que por isso se tornou uma mãe ausente, Angela pede a Álvaro que não a incomode mais ou ela o denunciará por assédio. Mirta pede a Alma que não pressione Leonardo e mude sua estratégia de conquista.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Na residência dos Monteiro, Leandro avisa Bernardo e Vera que foi desviado milhões de reais da Monter Holding e que agora só falta rastrear os responsáveis. Glaucia aparece na casa da família e alerta que Vitor roubou muito dinheiro dela e da empresa; ela pede dinheiro para o pai e ao irmão, que negam. Na frente de Telma, Daniel fala dormindo que ama Mariana. Telma termina o relacionamento com Daniel. Clara confronta Fausto sobre ele ser supostamente o admirador secreto dela e enviar cartas românticas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Abrão não gosta do convite feito pelo Faraó à Sarai. Ela é levada para o harém do rei egípcio. Sarai se sente constrangida diante das esposas do faraó. Abrão é consolado por Ló. Abrão fica indignado com as palavras de Lúcifer. Sarai avisa que o bebê de Khen está prestes a nascer.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Zé Beltino afirma a Zefa Leonel que se casará com Blandina. Zefa Leonel diz que Zé Beltino não sabe quem é Blandina, e Quinota intercede em favor do irmão. Ariosto se aproxima de Zefa Leonel, e descobre que Seu Tico Leonel saiu de casa. Com a ajuda de Marcelo, Deodora consegue enganar Seu Tico Leonel. Artur convida Guilherme Tell para ser seu padrinho de casamento, e o poeta questiona o amigo sobre Marcelo. Seu Tico Leonel pede perdão a Zefa Leonel, mas a mulher vê a marca de batom de Deodora em seu lenço.

(19h40) Família é Tudo

Vênus e Lupita se ferem e são levadas para o hospital. Guto decide ir até a galeria. Maya pensa em voltar para o Brasil. Tom avisa a Ramón que continuará investigando Paulina. Plutão ajuda Nicole no bar. Netuno/Léo se desespera ao ver Vênus sendo levada para o hospital. Leda se assusta com o comportamento de Arnaldo e foge. Enéas percebe o encantamento de Nicole com Plutão. Hans pede notícias de Vênus. Chantal informa Tom sobre o acidente de Vênus. O médico anuncia o estado de Lupita e todos se preocupam. Vênus acusa Hans de ser o culpado pelo atentado contra a galeria.



(21h20) Renascer

Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro de comprar suas terras pode ajudá-lo a quitar as dívidas. Ritinha reclama para Inácia do jeito distante de Damião. Damião intimida todos que tentam se aproximar de Eliana e garante que se ela quiser ele larga tudo para ir para o Rio com ela. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo. Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Bento avisa a Dona Patroa que Egídio está tentando passá-la para trás.