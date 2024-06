HORÓSCOPO, 5/6: A Lua está de mudança para Gêmeos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Tudo indica que vai se comunicar melhor hoje, graças às energias da Lua. Tire proveito dessa vibe! O astral também é ótimo para um bom papo se quiser esclarecer as coisas e garantir a harmonia no seu lar. No amor, também aposte numa boa conversa. Cor: VIOLETA Palpites: 53, 42, 15

TOURO

A Lua está de mudança para Gêmeos nesta manhã, e avisa que as finanças contam com ótimas energias a partir de agora. Pena que o dinheiro não vai cair do céu, por isso, faça sua parte. Mas seu foco deve ser tão grande, que o amor fica um pouco de lado. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 51, 04, 23

GÊMEOS

A Lua vai brilhar em seu signo a partir de agora, trazendo mais disposição e energia para correr atrás dos seus interesses. E você vai dar um show em tudo o que fizer à tarde, ainda mais com o seu carisma e raciocínio rápido! No amor, tente animar as coisas. Cor: LILÁS Palpites: 15, 14, 33

CÂNCER

Os astros destacam sua intuição e enviam boas energias para você descobrir quem anda mentindo ou quem não merece confiança. É que o seu sexto sentido deve fazer hora extra e enviar avisos importantes, inclusive no trabalho. Talvez o amor fique meio parado agora. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 54, 09

LEÃO

Vai ser fácil mostrar sua criatividade, pensar fora da caixa e até descobrir novos interesses. Aproveite para tentar coisas diferentes! As amizades também contam com ótimas energias, e vai ser divertido manter contato. Tudo às mil maravilhas no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 13, 41

VIRGEM

Com a Lua brilhando no seu Horóscopo, os assuntos profissionais prometem concentrar toda a sua atenção. Aproveite o astral favorável para batalhar por uma promoção ou tentar algo diferente na carreira. Bom momento para fazer planos no amor. Cor: GOIABA Palpites: 10, 57, 28

LIBRA

A Lua brilha em Gêmeos a partir de agora e avisa que vai ser mais fácil expandir seus contatos, fazer amigos e trabalhar em equipe. Seu signo também recebe as melhores vibes para iniciar um curso e aumentar seus conhecimentos. No amor, que tal planejar algo fora da rotina? Cor: PRETO Palpites: 54, 45, 34

ESCORPIÃO

O dia reserva mudanças radicais no trabalho e até em casa. Aproveite essa vibe para colocar ordem em tudo! Embora haja sinal de transformações no trabalho, é melhor manter os pés no chão. A paixão promete tacar fogo nos lençóis no amor. Cor: VERDE Palpites: 24, 44, 51

SAGITÁRIO

A Lua destaca sua habilidade para lidar com as pessoas, e você tem mais chances de sucesso se deixar o isolamento de lado. Aproveite as good vibes para melhorar a comunicação com os colegas e trabalhar em equipe. No amor, reforce os laços. Cor: VERMELHO Palpites: 01, 28, 39

CAPRICÓRNIO

As estrelas avisam que você vai ter muito trabalho, Caprica, e pode precisar de fé, foco e café pra dar conta de tudo. Pode até pintar uma grana extra hoje, mas vai depender diretamente do seu esforço, tá? No amor, tente driblar o ciúme e ceder em alguns momentos. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 59, 49, 04

AQUÁRIO

A Lua ilumina seu paraíso astral nesta manhã, aumentando sua criatividade e ajudando você a se expressar melhor. E o astral será perfeito para confiar mais na sorte e fazer uma fezinha! No amor, o romantismo está no ar, e tudo pode ficar ainda melhor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 15, 31

PEIXES

Assuntos familiares podem ser resolvidos numa boa, e você também conta com vibes ótimas para lidar com segredo antigo. Vale tirar um tempinho para organizar o seu canto, cuidar do que é seu e ficar junto com a família. Seu lado ciumento pode fazer hora extra no amor. Cor: BEGE Palpites: 60, 33, 41