RESUMO DAS NOVELAS, 5/6: Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido, em No Rancho Fundo

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Sandro propõe casamento a Fedra e se dispõe a reconquistar o carinho de seu filho Darío, Alma avisa Leonardo que já entendeu que nada pode existir entre os dois pelo que a amizade deles lhe oferece, Pablo e Abel brigam por Luz, mas Angela, na tentativa de acabar com a discussão, se machuca. Leonardo avisa Angela que a decisão de sua mãe se deve ao fato de ela já ter percebido que poderia haver algo entre os dois. Sandro entra em contato com Leonardo e pede que ele o visite em seu apartamento, pois deseja conversar com ele sobre o assunto. tema muito pessoal, Samanta seduz Darío. Angela confessa a Álvaro que está apaixonada por Leonardo, então ao ouvi-la não consegue acreditar, Leonardo e Angela se beijam. Mirta chega ao apartamento onde Sandro está e coloca em ação seu plano junto com Aníbal para acabar com ele.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

A gangue Pedalzera consegue recuperar os livros de Shakespeare que estavam com Fausto. Telma desabafa com Lívia e revela que Daniel ainda ama Mariana. Vera e Mariana flagram Romeu e Julieta juntos na fonte. Téo quer passar mais tempo na casa de Bernardo, mas Bernardo não quer ter problemas com Amanda. No Mundo da Imaginação, Romeu Monteiro e Julieta Campos conhecem Romeu Montéquio e Julieta Capuleto, personagens da obra de Shakespeare.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Lúcifer força uma aproximação ousada com Ayla. Khen começa a sentir as dores do parto. Anziety descobre a verdade sobre Abrão e Sarai. Sarai é levada até o quarto do faraó. Sarai decepciona o faraó. Lúcifer e Ayla se beijam. O faraó tenta se aproximar de Sarai. Ló e Adália estranham o comportamento de Ayla.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zefa Leonel. Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo. Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar Seu Tico Leonel das mãos de Deodora. Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zefa Leonel e Quinota. Margaridinha e Benvinda enfrentam Corina Castello com a ajuda de Lola e Blanchette. Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré.

(19h40) Família é Tudo

Hans se defende das acusações da prima. Vênus não aceita falar com Tom. Netuno/Léo se emociona ao falar com Vênus. A cirurgia de Lupita é um sucesso. Tom decide procurar Patty. Leda escolhe um novo pretendente pelo aplicativo de namoro. Paulina ouve Tom dizer que irá à procura de Patty. Tom volta a treinar, e Cláudio reage com despeito. Jéssica descobre que Luca pediu Electra em casamento. Lupita acorda da cirurgia. Júpiter fica com raiva ao saber que Guto gosta de Lupita. Vênus se emociona ao ver, com os irmãos, o estado da galeria.

(21h20) Renascer

Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB. José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.